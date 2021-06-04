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Giriş Tarihi: 4.6.2021 12:00

Altınordu'da Furkan Çil ayrıldı! ise belirsiz...

AA
Altınordu'da Furkan Çil ayrıldı! Sinan Osmanoğlu ise belirsiz...

. Lig ekiplerinden Altınordu'da Furkan Çil'in gelecek sezon kadroda yer almayacağı bildirildi. Ayrıca Altınordu'da sözleşmesi sona eren , kendisine yeniden anlaşma teklifi sunan yönetimden süre istedi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi biten Furkan Çil'e kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi. 2019-2020 sezonu devre arasında Altınordu'ya transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çil, bu süreçte 47 müsabakada 1 gol kaydetti.

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da sözleşmesi sona eren Sinan Osmanoğlu, kendisine yeniden anlaşma teklifi sunan yönetimden süre istedi. İzmir ekibinde kaptanlık görevini üstlenen tecrübeli stoperle Yılport Samsunspor'un ilgilendiği öğrenildi.

Kırmızı-lacivertli takımda 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadıktan sonra geçen sezon Play-Off finalinde Süper Lig fırsatını kaçırmanın üzüntüsünü yaşayan Sinan'ın kendisine sunulan cazip teklifler nedeniyle bir süre düşünmek istediği ifade edildi. Altınordu'da 8 sezon kırmızı-lacivertli formayı terleten 31 yaşındaki defans oyuncusu, 231 resmi müsabakaya çıktı.

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Altınordu'da Furkan Çil ayrıldı! Sinan Osmanoğlu ise belirsiz...
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