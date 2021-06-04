Silva-Bielsa bir adım önde

BaşkanHenüz Leeds United ile sözleşmeuzatmayan Arjantinli'nin önümüzdekigünlerde geleceğiyle ilgili kararınıvereceği bildirildi. 65 yaşındakiçalıştırıcının, 2 yıllık sözleşme vesenelik 5.5 milyon Euromaaş talebinde bulunduğuifade edildi. Bielsa,Championship'ten PremierLig'e çıkardığı Leeds ile sezonu 9. sıradatamamladı. Arjantinli, bu başarısıylabüyük takdir toplarken,Ön plana çıkan diğer isim Marco Silva... Son olarak Everton'ı çalıştıran Portekizli teknik adam,Pandemi nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edilen 43 yaşındaki hocanın yurt dışı tecrübesi yüksek. Everton öncesindetakımlarında görev yaptı. Silva, yıllık 3 milyon Euro ve 2 artı 1 senelik sözleşme istiyor.1955 Arjantin doğumlu. Teknik direktörlük kariyerine 1992'de Newell's'te başladı. Atlas, America, Velez Sarsfield, Espanyol, Atletic Bilbao, Marsilya, Lazio, Lille ve Leeds'te görev yaptı. Arjantin ve Şili Milli Takımlarını da çalıştırdı. Arjantin'i olimpik oyunlar şampiyonu yaptı.1977 Portekiz doğumlu. Teknik direktörlük kariyerine 2011'de Portekiz ekibi Estoril Praia'da başladı. Adından Sporting, Olympiakos, Hull, Watford ve Everton'da çalıştı.Olympiakos ile şampiyonluk yaşarken, Sporting ile de kupa zafer yaşadı.Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Sergio Conceiçao'nun kulübü Porto ile yola devam etmeye hayli yakın olduğu öğrenildi.46 yaşındaki hocanın son kararını önümüzdeki günlerde ileteceği ifade edildi.Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Santo, Everton'da Carlo Ancelotti'den boşalan teknik adamlık koltuğuna oturacak. Everton,Anlaşmanın imzalanması an meselesi olarak gösteriliyor.Fenerbahçe'nin hoca arayışları için Polonya'dan da bir açıklama geldi. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek, milli takım teknik direktörü Paulo Sousa ile sarı-lacivertli takımın ilgilendiğini söyledi. Boniek, "Hayat bize farklı senaryolar gösteriyor ve bunun bir söylenti olmadığını ben de duydum. Sousa ile ilgilenen kulüplerin arasında F.Bahçe de var" dedi. Ocak 2021'de Polonya'nın başına geçen 50 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, daha önce Bordeaux, Fiorentina, Basel, Leicester City ve Maccabi Tel Aviv takımlarında da görev yaptı.