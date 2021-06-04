Silva-Bielsa bir adım önde

Fenerbahçe’de teknik direktör için sıcak gündem devam ediyor. Türkiye konusunda henüz net kararını veremeyen Bielsa, 5.5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme istiyor. Marco Silva ise 3 milyon Euro'dan 2 artı 1 yıllık kontratı imzalamaya hazır
Başkan Ali Koç'unhayalindeki teknikadamlardanbiri Marcelo Bielsa...Henüz Leeds United ile sözleşmeuzatmayan Arjantinli'nin önümüzdekigünlerde geleceğiyle ilgili kararınıvereceği bildirildi. 65 yaşındakiçalıştırıcının, 2 yıllık sözleşme vesenelik 5.5 milyon Euromaaş talebinde bulunduğuifade edildi. Bielsa,Championship'ten PremierLig'e çıkardığı Leeds ile sezonu 9. sıradatamamladı. Arjantinli, bu başarısıylabüyük takdir toplarken, BBC'nin yaptığıankette İngiltere'de 'Premier LigYılın Menajeri' ödülünü kazandı.
TECRÜBESİ YÜKSEK AMA BAŞARIYA AÇ
Ön plana çıkan diğer isim Marco Silva... Son olarak Everton'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, 5 Aralık2019 tarihindenbu yana hiçbirtakımdagörev almadı. Pandemi nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edilen 43 yaşındaki hocanın yurt dışı tecrübesi yüksek. Everton öncesinde Yunanistan'daOlympiakos, İngiltere'de HullCity ve Watford takımlarında görev yaptı. Silva, yıllık 3 milyon Euro ve 2 artı 1 senelik sözleşme istiyor.
BİELSA KİMDİR?
1955 Arjantin doğumlu. Teknik direktörlük kariyerine 1992'de Newell's'te başladı. Atlas, America, Velez Sarsfield, Espanyol, Atletic Bilbao, Marsilya, Lazio, Lille ve Leeds'te görev yaptı. Arjantin ve Şili Milli Takımlarını da çalıştırdı. Arjantin'i olimpik oyunlar şampiyonu yaptı.
MARCO SİLVA KİMDİR?
1977 Portekiz doğumlu. Teknik direktörlük kariyerine 2011'de Portekiz ekibi Estoril Praia'da başladı. Adından Sporting, Olympiakos, Hull, Watford ve Everton'da çalıştı. Genellikle 4-2-3-1dizilişini tercih ediyor. Olympiakos ile şampiyonluk yaşarken, Sporting ile de kupa zafer yaşadı.
CONCEİÇAO PORTO'DA KALIYOR
Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Sergio Conceiçao'nun kulübü Porto ile yola devam etmeye hayli yakın olduğu öğrenildi. 2 yıllık sözleşmeyenileme teklifi aldığıPorto'ya ilk etapta olumluyanıt veren 46 yaşındaki hocanın son kararını önümüzdeki günlerde ileteceği ifade edildi.
NUNO ESPİRİTO SANTO EVERTON YOLUNDA
Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Santo, Everton'da Carlo Ancelotti'den boşalan teknik adamlık koltuğuna oturacak. Everton, 47 yaşındakiçalıştırıcıya 3 yıllıksözleşme teklifetti. Anlaşmanın imzalanması an meselesi olarak gösteriliyor.
BAŞKANDAN FENERBAHÇE İÇİN PAULO SOUSA AÇIKLAMASI!
Fenerbahçe'nin hoca arayışları için Polonya'dan da bir açıklama geldi. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek, milli takım teknik direktörü Paulo Sousa ile sarı-lacivertli takımın ilgilendiğini söyledi. Boniek, "Hayat bize farklı senaryolar gösteriyor ve bunun bir söylenti olmadığını ben de duydum. Sousa ile ilgilenen kulüplerin arasında F.Bahçe de var" dedi. Ocak 2021'de Polonya'nın başına geçen 50 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, daha önce Bordeaux, Fiorentina, Basel, Leicester City ve Maccabi Tel Aviv takımlarında da görev yaptı.