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Giriş Tarihi: 5.6.2021 10:00 Son Güncelleme: 5.6.2021 10:54

'ta önce kadro sonra kontrat planı

Beşiktaş'ta önce kadro sonra kontrat planı

'ta beklenen kritik toplantı gerçekleşti. Başkan , asbaşkan ve teknik direktör ’ın buluşmasında kadro üzerinde duruldu. Hafta başı bir görüşme daha olacak.

Beşiktaş'ta günlerdir beklenen buluşma gerçekleşti. Siyahbeyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek detaylı bir durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıda daha çok takıma yapılacak takviyeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Sergen Yalçın'ın, 6-7 transfer istediği öğrenildi. 48 yaşındaki çalıştırıcı; 2 stoper, 2 santrfor, 1 orta saha ve 1 sol kanat oyuncusu talep etti. Görüşmede sözleşme şartları ve para konusundan daha çok 'Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak ekip oluşturma' üzerinde konuşmalar yapıldı.

Yalçın'ın transferler konusunda tam yetki istediği de öğrenilirken, tarafların hafta başında tekrar bir araya gelecekleri bildirildi. Buluşmanın ardından Yalçın, Çeşme'ye giderek tatiline devam etti.

GUTI'YE 164 BİN EURO
Bu arada Fikret Orman döneminde yardımcı antrenör olan Guti, alacakları için CAS'a yaptığı başvuruda haklı bulunurken Beşiktaş'ın İspanyol çalıştırıcıya 164 bin Euro faiz ödemesine karar verildi.

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Beşiktaş'ta önce kadro sonra kontrat planı
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