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Giriş Tarihi: 5.6.2021 14:41

'nin kalesi sağlam

DHA
Göztepe'nin kalesi sağlam

Transfer döneminde Portekiz'in takımından Brezilyalı kanat oyuncusu ile anlaşma sağlayan ekibi , kale dışında her bölgeye takviye yapacak.

İzmir ekibinin yeni sezonda İrfan Can Eğribayat, Megyeri ve Arda ile yola devam edeceği ve bu mevkiyle ilgili herhangi bir çalışma yapmadığı öğrenildi. Göztepe'nin kalecilerini ekstra teklif gelmezse takımda tutacağı açıklandı. Geçen sezon başında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'dan kadroya dahil edilen İrfan Can takımın birinci kalecisi oldu.

Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans sergileyen 22 yaşındaki eldiven 2020-2021 sezonunda 35 maçta forma giydi. Macar file bekçisi Megyeri ise İrfan Can'ın yedeği oldu. Deneyimli kaleci sadece 2 Süper Lig müsabakasında görev yaptı. Göztepe'nin altyapısından yetişen Arda son haftalarda şans buldu. Genç kaleci Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 3 müsabakada oynama fırsatı buldu, performansıyla gelecek vadetti.

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Göztepe'nin kalesi sağlam
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