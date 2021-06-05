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Giriş Tarihi: 5.6.2021 12:42

: 'ye kötü haber! '' derken resmen açıklandı

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

haberi... ile yola devam etmeme kararı alan 'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 16 Haziran'da ile İstanbul'da görüşecek olan Sarı-Lacivertliler'e bir diğer adaydan ise kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

ile yola devam etmeme kararı alan 'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 16 Haziran'da ile İstanbul'da görüşecek olan Sarı-Lacivertliler'e bir diğer adaydan ise kötü haber geldi. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

'de 'nun vedasının ardından yeni teknik direktör için papatya falları açılırken, dün flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

Volkan Demir'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, ünlü teknik adam için İstanbul'da bir otelde 16 Haziran tarihli rezervasyon yaptırdı. Tüm masraflar, Koç Holding tarafından karşılandı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

Büyük bir fikir ayrılığı olmazsa tarafların el sıkışması ve Benitez'in, F.Bahçe'nin yeni hocası olması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, bu otele daha önce rezervasyon yaptırdığı birçok oyuncuyla sözleşme imzalamıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

DEV KULÜPLERİ ÇALIŞTIRDI

61 yaşındaki Benitez; Valencia, Liverpool, İnter, Chelsea, Napoli, Real Madrid ve Newcastle United gibi kulüplerin teknik direktörlüğünü yaptı. Son olarak Çin kulübü Dalian Pro'yu çalıştıran Benitez, ocak ayında görevden ayrıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

Başkanı , geçtiğimiz salı düzenlediği basın toplantısında Portekiz-Alman ekolüne yöneleceklerini ifade ederken, "Ancak başka ülkeden teknik adam getirirsek de şaşırmayın" demişti.

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

KUPA CANAVARI

için İstanbul'a gelecek olan Benitez, tam bir kupa koleksiyoncusu... İspanyol hoca, üç sezon çalıştırdığı Valencia ile iki kez La Liga şampiyonluğu ve bir kez de UEFA Kupası kaldırdı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

2005'te Liverpool ile Şampiyonlar Ligi zaferinin yanında UEFA Süper Kupası'nı da aldı. 2010'da İnter ile İtalya Süper Kupası'nı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. 2012 yılında ise Chelsea'yi Avrupa Ligi zaferi ile taçlandırmayı başardı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

PORTO, CONCEICAO'YU BIRAKMADI

ile adı anılan bir diğer teknik direktör ise Portekizli teknik direktör 'ydu.

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

Kulübü yaptığı açıklamada Conceiçao ile 2024'e kadar sözleşme uzattığını açıkladı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

ZAJC'A GENOA'DAN 3 MİLYON EURO

Bu arada dün Genoa'dan Miha Zajc için 3 milyon Euro'luk resmi teklif aldı. Sarı-Lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği Sloven orta saha oyuncusu için gelen teklife sıcak baktığı bildirildi.

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

Sarı-Lacivertliler, Zajc ile hedef olarak koyduğu 15 milyon Euro bonservis gelirine bir nebze daha yaklaşmış olacak.

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF BERKE ÖZER'E

Öte yandan Başkanı , düzenlendiği son basın toplantısında ana kadroda olan oyuncuları ellerinde tutmak için büyük çaba sarf edeceklerini söylemişti.

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

Bu doğrultuda Sarı-Lacivertlilerin Ozan, İrfan Can, Altay, Szalai, Mert Hakan ve Pelkas gibi isimlere gelecek tekliflere sıcak bakmadığı bildirildi.

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

Başkan Koç, bununla birlikte ana kadro oyuncuları dışında 15 milyon Euro civarında satış yapacaklarını ifade etmiş, ellerinde 6 milyon Euro'luk bir teklif bulunduğunu belirtmişti.

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

TOPLAM HEDEF 15 MİLYON EURO

O teklifin Atletico Madrid tarafından 21 yaşındaki Berke Özer'e yapıldığı bildirildi. Son iki sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık geçiren genç kaleciye gelen teklif değerlendirme aşamasında...

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

Altay Bayındır'ın satılması halinde ise Berke, Kanarya'nın birinci kalecisi olacak ve kendisiyle yeni kontrat yapılacak.

Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı

; Zajc, Allahyar, Frey, Zanka ve Ademi gibi isimlerden de bonservis bekliyor. Bu oyuncuların satışından 15 milyon Euro civarında gelir hedefleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'ye kötü haber! 'Rafael Benitez' derken resmen açıklandı
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