Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 16 Haziran'da Rafael Benitez ile İstanbul'da görüşecek olan Sarı-Lacivertliler'e bir diğer adaydan ise kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun vedasının ardından yeni teknik direktör için papatya falları açılırken, dün flaş bir gelişme yaşandı.
Volkan Demir'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, ünlü teknik adam Rafael Benitez için İstanbul'da bir otelde 16 Haziran tarihli rezervasyon yaptırdı. Tüm masraflar, Koç Holding tarafından karşılandı.
Büyük bir fikir ayrılığı olmazsa tarafların el sıkışması ve Benitez'in, F.Bahçe'nin yeni hocası olması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, bu otele daha önce rezervasyon yaptırdığı birçok oyuncuyla sözleşme imzalamıştı.
DEV KULÜPLERİ ÇALIŞTIRDI
61 yaşındaki Benitez; Valencia, Liverpool, İnter, Chelsea, Napoli, Real Madrid ve Newcastle United gibi kulüplerin teknik direktörlüğünü yaptı. Son olarak Çin kulübü Dalian Pro'yu çalıştıran Benitez, ocak ayında görevden ayrıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz salı düzenlediği basın toplantısında Portekiz-Alman ekolüne yöneleceklerini ifade ederken, "Ancak başka ülkeden teknik adam getirirsek de şaşırmayın" demişti.
KUPA CANAVARI
Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek olan Benitez, tam bir kupa koleksiyoncusu... İspanyol hoca, üç sezon çalıştırdığı Valencia ile iki kez La Liga şampiyonluğu ve bir kez de UEFA Kupası kaldırdı.
2005'te Liverpool ile Şampiyonlar Ligi zaferinin yanında UEFA Süper Kupası'nı da aldı. 2010'da İnter ile İtalya Süper Kupası'nı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. 2012 yılında ise Chelsea'yi Avrupa Ligi zaferi ile taçlandırmayı başardı.
PORTO, CONCEICAO'YU BIRAKMADI
Fenerbahçe ile adı anılan bir diğer teknik direktör ise Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao'ydu.
ZAJC'A GENOA'DAN 3 MİLYON EURO
Bu arada Fenerbahçe dün Genoa'dan Miha Zajc için 3 milyon Euro'luk resmi teklif aldı. Sarı-Lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği Sloven orta saha oyuncusu için gelen teklife sıcak baktığı bildirildi.
Sarı-Lacivertliler, Zajc ile hedef olarak koyduğu 15 milyon Euro bonservis gelirine bir nebze daha yaklaşmış olacak.
6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF BERKE ÖZER'E
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlendiği son basın toplantısında ana kadroda olan oyuncuları ellerinde tutmak için büyük çaba sarf edeceklerini söylemişti.
Bu doğrultuda Sarı-Lacivertlilerin Ozan, İrfan Can, Altay, Szalai, Mert Hakan ve Pelkas gibi isimlere gelecek tekliflere sıcak bakmadığı bildirildi.
Başkan Koç, bununla birlikte ana kadro oyuncuları dışında 15 milyon Euro civarında satış yapacaklarını ifade etmiş, ellerinde 6 milyon Euro'luk bir teklif bulunduğunu belirtmişti.
TOPLAM HEDEF 15 MİLYON EURO
O teklifin Atletico Madrid tarafından 21 yaşındaki Berke Özer'e yapıldığı bildirildi. Son iki sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık geçiren genç kaleciye gelen teklif değerlendirme aşamasında...
Altay Bayındır'ın satılması halinde ise Berke, Kanarya'nın birinci kalecisi olacak ve kendisiyle yeni kontrat yapılacak.
Fenerbahçe; Zajc, Allahyar, Frey, Zanka ve Ademi gibi isimlerden de bonservis bekliyor. Bu oyuncuların satışından 15 milyon Euro civarında gelir hedefleniyor.