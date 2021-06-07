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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Gol tüylerimi diken diken yapıyor

Gol tüylerimi diken diken yapıyor

Türk halkından Avrupa Şampiyonası öncesi destek isteyen , “EURO 2008’de ’in golünü izledikçe tüylerim diken diken oluyor” dedi

'ın file bekçisi Çakır, dün basının sorularını yanıtladı. 25 yaşındaki kaleci, artık takımların öneminin olmadığı, sadece Milli Takım'ın önemli olduğu bir döneme girdiklerini belirtirken "Bizim Çocuklar'a destek olun" diyerek de turnuva öncesi Türk halkına seslendi. İlk rakip olan İtalya'nın önemli bir futbol ekolü olduğunu da hatırlatan Çakır, şöyle devam etti: "İtalya büyük bir ekol, doğal olarak bu tarz maçların konsantrasyonu farklı oluyor. Her maça ayrı ayrı bakarak hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız."

KİMİN OYNADIĞININ HİÇBİR ÖNEMİ YOK
"Kimin oynadığının önemi yok, bu şanlı forma üstünüzde olduğunda ayrı bir gurur ve onur yaşıyorsunuz. Kim oynuyorsa, birbirine destek verir, takımın başarısı önemli. Kişisel başarılarım hiçbir zaman takımımın önüne geçmedi. Önemli olan milli takımımızın başarısı. Ben de bunun için çalışacağım. Bu takım bizim takımımız. Bizim çocuklarımız. EURO 2008'de Nihat Ağabey'in (Nihat Kahveci) golünü izledikçe tüylerim diken diken oluyor. Milli forma her şeyin üstündedir. Bize inansınlar ve güvensinler. Ay-Yıldızlı bayrak her şeyin üstündedir."

MİLLİLER NUMARALARINI SEÇTİ
AY-YILDIZLI oyuncularımızın EURO 2020'de giyecekleri formaların numaraları belli oldu… 1 numarayı 'un giyeceği Milli Takım, şöyle sıralanacak: 1 Mert, 2 Zeki, 3 Merih, 4 Çağlar, 5 Okay, 6 Ozan Tufan, 7 Cengiz, 8 Dorukhan, 9 Kenan, 10 Hakan, 11 Yusuf, 12 Altay, 13 Umut, 14 Taylan, 15 Ozan Kabak, 16 Enes, 17 Burak, 18 Rıdvan, 19 Orkun, 20 Abdülkadir, 21 İrfan Can, 22 Kaan, 23 Uğurcan, 24 Kerem, 25 Mert M., 26 Halil Dervişoğlu.

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Gol tüylerimi diken diken yapıyor
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