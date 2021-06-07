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Giriş Tarihi: 8.6.2021 01:31 Son Güncelleme: 8.6.2021 01:45

Son dakika: İtalyanlar transferini duyurdu! resmen bitirdi...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: İtalyanlar Marek Hamsik transferini duyurdu! Trabzonspor resmen bitirdi...

Son dakika haberi... 'de sezonun sona ermesinin ardından 'la adı sıkça anılan transferinde sona gelindi. gazeteci , Marek Hamsik transferinin resmen bittiğini açıkladı ve sözleşme detaylarını paylaştı.

'de önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmaya çalışan , ilk olarak ve transferlerini resmen bitirmişti. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Transfer sezonu henüz resmen başlamamasına rağmen oldukça hızlı bir girişle Bruno Peres ve Gervinho transferlerini açıklayan Trabzonspor, transferinde de mutlu sona ulaştı.

gazeteci , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Marek Hamsik transferinin resmen bittiğini açıkladı.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

Bordo-mavililerle 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Marek Hamsik, yıllık 3 milyon Euro kazanacak. efsanesi Marek Hamsik, İtalyan ekibinden ayrıldıktan sonra Çin Ligi'nde top koşturmuş ve daha sonra Göteborg'a imza atmıştı.

Türkiye'de yeni bir maceraya hazır olduğu belirtilen Hamsik'in yakın zamanda Trabzonspor tarafından açıklanması bekleniyor.

Napoli formasıyla attığı 121 golle, İtalyan ekibininin tarihinde en golcü isimler arasına adını yazdıran Hamsik, Slovakya Milli Takımı formasını 126 kez giydi ve 26 gol kaydetti.

Son yıllarda kariyeri düşüşe geçen yıldız orta saha, 2021 Mart ayında İsveç Ligi ekiplerinden Göteborg'a transfer olmuştu. Burada 8 maça çıkan Hamsik, 1 gol attı.

33 yaşındaki yıldız, Slovakya Milli Takımı'yla 11 Haziran tarihinde başlayacak olan EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, İspanya ve İsveç'e karşı mücadele edecek.

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Son dakika: İtalyanlar Marek Hamsik transferini duyurdu! Trabzonspor resmen bitirdi...
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