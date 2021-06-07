Son dakika: İtalyanlar Marek Hamsik transferini duyurdu! Trabzonspor resmen bitirdi...

Süper Lig'de önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Trabzonspor, ilk olarak Bruno Peres ve Gervinho transferlerini resmen bitirmişti. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.