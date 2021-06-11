Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sessiz çoğunluk bizi destekliyor
Giriş Tarihi: 11.6.2021

Sessiz çoğunluk bizi destekliyor

MEHMET ÖZCAN
Sessiz çoğunluk bizi destekliyor

“Kaliteli bir ekip kurduk” diyen İbrahim Özdemir, G.Saray’daki bölünmeleri bitirmek için aday olduğunu ve üyelerden büyük destek aldıklarnı ı ifade etti

Galatasaray başkan adaylarından İbrahim Özdemir de SABAH SPOR'a konuştu. Kongre öncesi camianın durumunun kendisi için üzücü olduğunu söyleyen Özdemir, " döneminden beri Galatasaray kaotik bir ortam içinde oldu. Bizim gibi Galatasaray adabını 40 sene yaşayan biri için üzücü tablo. Bölünmeler, kavgalar ve gruplaşmaları bitirmek için bir ağabeye ihtiyaç var" dedi.

VERECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR
İbrahim Özdemir, elini taşın altına sokmaya geldiğini belirterek, "Rahatımızı bozacağız çünkü Galatasaray çocukluk aşkımız. Kaliteli ve liyakat sahibi bir ekip kurduk. Listemiz tartışılmaz, finanstan tutun futbola ve amatör branşlara kadar yetkinlik sahibi bir yönetime sahibiz. Galatasaray'a verebileceğimiz çok şey var. Birlikberaberlik ve barışı yeniden sağlamak, Galatasaray'ın şu an içinde bulunduğu mali sıkıntıları gidermek ve kulübü düzlüğe çıkarmak adına bu göreve talip olduk" diye konuştu.

GERİ ÇEKİLMEYİ BİLMEM
Hayatında başarısızlığı kabul etmeyen bir yapısı olduğunu ifade eden Özdemir, "Geri çekilmeyi hiç kabul etmem. Çekilmek isteyen çekilebilir! Hiç aday olmasa da seçime girecektik. 3 senedir seçime hazırlanıyoruz. Bizim yolumuz Galatasaray'ı kurtarma yolu. Galatasaray'ı kurtarma reçetemiz de herkesten farklı. Sessiz çoğunlukta heyecan yarattık" dedi. Sözlerine şöyle devam etti:

SATMAYIZ, SATTIRMAYIZ
"G.Saray yeni maceralara sürüklenmemeli. Ne satmaya geliyoruz ne de sattırmaya. Galatasaray'ın değerlerini korumaya ve kayba uğramadan kulübün uzun vadeli gelirler elde etmesini sağlayacağız. Diğer adaylara da baktığımızda Fatih Terim ile ağabey-kardeş ilişkisi olan, en eski tanıyan benim. Milli Takım'a ilk antrenör olmasında katkım olmuştur. Bizim, 'i dışlamak gibi bir niyetimiz olamaz."

YÖNETİM 500 BİN İSTEDİ ELMAS, 1 MİLYON TL VERDİ!
G.SARAY yönetimi, başkan adaylarının 500 bin TL bağış karşılığında kulüp televizyonunda ve YouTube hesabında program yapabileceğini açıklamıştı. da "G.Saray'ın yönetici koltukları da mecraları da satışa çıkarılamaz. Bu zihniyete son vereceğiz" diyerek büyük tepki göstermişti. Dün sürpriz bir hamle yapan başkan adayı Elmas, amatör şubelerde kullanılması şartıyla kulübe 1 milyon TL bağışta bulunduğunu açıklayıp, "GSTV'de para karşılığı propaganda yapmayacağız. G.Saray'ın kültür ve etik değerlerine sahip çıkmak önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan müsilajla mücadele toplantısı
Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! Gözler Fed'e döndü
Son dakika haberi: Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Emekli için yaşam boyu güvence oldu: Yeni sistemle emekliye daha fazla pay
Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi sahtekar mı? Şeyma Subaşı sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'yi bu sözlerle savundu...
Sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
Son Dakika Haberi: 10 Haziran güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
Son dakika magazin haberi: Spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül bugün evleniyor! Sibel Can ile yatta yakalanınca olay olmuştu...
Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın çıkmazı! 2 teklifi reddetti...
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 10 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Konseyde şok seçim, kimse beklemiyordu...
Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u
ARKADAŞINA GÖNDER
Sessiz çoğunluk bizi destekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA