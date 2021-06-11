Sessiz çoğunluk bizi destekliyor

“Kaliteli bir ekip kurduk” diyen İbrahim Özdemir, G.Saray’daki bölünmeleri bitirmek için aday olduğunu ve üyelerden büyük destek aldıklarnı ı ifade etti
Galatasaray başkan adaylarından İbrahim Özdemir de SABAH SPOR'a konuştu. Kongre öncesi camianın durumunun kendisi için üzücü olduğunu söyleyen Özdemir, "Ünal Aysal döneminden beri Galatasaray kaotik bir ortam içinde oldu. Bizim gibi Galatasaray adabını40 sene yaşayan biri için üzücü tablo. Bölünmeler, kavgalar ve gruplaşmaları bitirmek için bir ağabeye ihtiyaç var" dedi.
VERECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR
İbrahim Özdemir, elini taşın altına sokmaya geldiğini belirterek, "Rahatımızıbozacağız çünkü Galatasarayçocukluk aşkımız. Kaliteli ve liyakatsahibi bir ekip kurduk. Listemiztartışılmaz, finanstan tutun futbola veamatör branşlara kadar yetkinlik sahibibir yönetime sahibiz. Galatasaray'averebileceğimiz çok şey var. Birlikberaberlikve barışı yeniden sağlamak,Galatasaray'ın şu an içinde bulunduğumali sıkıntıları gidermek vekulübü düzlüğe çıkarmak adına bugöreve talip olduk" diye konuştu.
GERİ ÇEKİLMEYİ BİLMEM
Hayatında başarısızlığı kabul etmeyen bir yapısı olduğunu ifade eden Özdemir, "Geri çekilmeyi hiç kabul etmem.Çekilmek isteyen çekilebilir! Hiçaday olmasa da seçime girecektik. 3 senedirseçime hazırlanıyoruz. Bizim yolumuz Galatasaray'ı kurtarma yolu. Galatasaray'ı kurtarma reçetemiz de herkesten farklı. Sessiz çoğunlukta heyecan yarattık" dedi. Sözlerine şöyle devam etti:
SATMAYIZ, SATTIRMAYIZ
"G.Saray yeni maceralara sürüklenmemeli.Ne satmaya geliyoruz ne de sattırmaya.Galatasaray'ın değerlerini korumayave kayba uğramadan kulübünuzun vadeli gelirler elde etmesini sağlayacağız.Diğer adaylara da baktığımızdaFatih Terim ile ağabey-kardeş ilişkisiolan, en eski tanıyan benim. MilliTakım'a ilk antrenör olmasında katkımolmuştur. Bizim, Fatih Terim'i dışlamakgibi bir niyetimiz olamaz."
YÖNETİM 500 BİN İSTEDİELMAS, 1 MİLYON TL VERDİ!
G.SARAY yönetimi, başkan adaylarının 500 bin TL bağış karşılığında kulüp televizyonunda ve YouTube hesabında program yapabileceğini açıklamıştı. Burak Elmas da "G.Saray'ın yönetici koltukları da mecralarıda satışa çıkarılamaz. Bu zihniyeteson vereceğiz" diyerek büyük tepki göstermişti. Dün sürpriz bir hamle yapan başkan adayı Elmas, amatör şubelerde kullanılmasışartıyla kulübe 1 milyon TL bağıştabulunduğunu açıklayıp, "GSTV'de para karşılığı propaganda yapmayacağız. G.Saray'ın kültür ve etik değerlerine sahip çıkmak önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.