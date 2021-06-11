Son dakika: Fenerbahçe’de teknik direktör adayları netleşiyor! Lucien Favre ve Marco Silva…

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada bitiren Fenerbahçe, sezonun son 10 haftasında takımı emanet ettiği genç teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yola devam edilmeyeceğini açıklamıştı.

Yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, takımın başına geçecek yeni hocanın Alman veya Portekiz ekolünden olmasını istediğini söylemişti.

Buna göre arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin adayları netleşmeye başladı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı-lacivertlilerdeki son teknik direktör gelişmelerini ve transferleri aktardı.

İşte Ahmet Selim Kul'un açıklamaları...

"Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda Başkan Ali Koç, hızlı karar vermektense en doğru tercihi yapabilmek adına için ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu bilinen Fonseca ve Benitez için Premier Lig iddiaları güçlendi."

LUCIEN FAVRE VE MARCO SİLVA ÖN PLANDA

"Bu tip büyük isimlerin öncelikleri farklı seviyeler oluyor. Bu yüzden sarı-lacivertli ekip teknik direktör arayışları konusunda aceleci davranmıyor. Daha iyi fırsatların çıkabileceği biliniyor."

"Ali Koç'un yürüttüğü teknik direktör operasyonunda Lucien Favre ve Marco Silva isimleri ön planda yer alıyor. Öte yandan EURO 2020'de takım çalıştıracak olan Zlatko Dalic ve Paulo Sousa da Fenerbahçe'nin adayları arasında yer alıyor."

"Önümüzdeki haftada da teknik direktör konusunda resmi açıklama gelmesini beklemiyoruz. Ancak bir sonraki hafta sarı-lacivertlilerin teknik direktörünün hangi isim olacağının belli olacağını tahmin ediyoruz."

TRANSFERLER İÇİN YENİ HOCA BEKLENİYOR

"Teknik direktör konusu henüz netleşmemişken belli başlı transferlerle ilgili karar vermek doğru bir uygulama olmayacağı için şu an sadece bonservisi elinde olan isimlerle ilgileniliyor."

"Teknik direktör belli olduğunda yeni hocanın önüne oyuncu seçebileceği bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da oynayan Caulker ve Beşiktaş'ta oynayan Dorukhan gibi isimlerle görüşmeler sürüyor."