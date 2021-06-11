Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe’de teknik direktör adayları netleşiyor! Lucien Favre ve Marco Silva…
Giriş Tarihi: 11.6.2021 20:22

Son dakika: Fenerbahçe’de teknik direktör adayları netleşiyor! ve

Son dakika: Fenerbahçe’de teknik direktör adayları netleşiyor! Lucien Favre ve Marco Silva…

Son dakika haberi… ’de sezona Erol Bulut ile başlayıp, ile kapatan Fenerbahçe, yeni sezonda genç teknik adam Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceğini açıklamıştı. Yeni sezon için henüz çalışmalara başlamayan sarı-lacivertliler, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç’un teknik direktör adayları arasında ince eleyip sık dokuduğu belirtilirken, ve isimleri ön plana çıkıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

'in 2020-2021 sezonunu ve 'ın ardından 3. sırada bitiren Fenerbahçe, sezonun son 10 haftasında takımı emanet ettiği genç teknik direktör 'yla yola devam edilmeyeceğini açıklamıştı.

Yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, takımın başına geçecek yeni hocanın Alman veya ekolünden olmasını istediğini söylemişti.

Buna göre arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin adayları netleşmeye başladı. A Spor muhabiri , sarı-lacivertlilerdeki son teknik direktör gelişmelerini ve transferleri aktardı.

İşte Ahmet Selim Kul'un açıklamaları...

"Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda Başkan Ali Koç, hızlı karar vermektense en doğru tercihi yapabilmek adına için ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu bilinen Fonseca ve Benitez için iddiaları güçlendi."

LUCIEN FAVRE VE MARCO SİLVA ÖN PLANDA

"Bu tip büyük isimlerin öncelikleri farklı seviyeler oluyor. Bu yüzden sarı-lacivertli ekip teknik direktör arayışları konusunda aceleci davranmıyor. Daha iyi fırsatların çıkabileceği biliniyor."

"Ali Koç'un yürüttüğü teknik direktör operasyonunda ve isimleri ön planda yer alıyor. Öte yandan 'de takım çalıştıracak olan ve da Fenerbahçe'nin adayları arasında yer alıyor."

"Önümüzdeki haftada da teknik direktör konusunda resmi açıklama gelmesini beklemiyoruz. Ancak bir sonraki hafta sarı-lacivertlilerin teknik direktörünün hangi isim olacağının belli olacağını tahmin ediyoruz."

TRANSFERLER İÇİN YENİ HOCA BEKLENİYOR

"Teknik direktör konusu henüz netleşmemişken belli başlı transferlerle ilgili karar vermek doğru bir uygulama olmayacağı için şu an sadece bonservisi elinde olan isimlerle ilgileniliyor."

"Teknik direktör belli olduğunda yeni hocanın önüne oyuncu seçebileceği bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da oynayan Caulker ve Beşiktaş'ta oynayan Dorukhan gibi isimlerle görüşmeler sürüyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! Fed yön verecek
Ece Seçkin'in tekne pozu olay oldu! Fit haline övgüler yağdı
Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! "Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu..."
Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dün Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Konseyde şok seçim, kimse beklemiyordu...
Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın çıkmazı! 2 teklifi reddetti...
Emekli için hayat boyu güvence oldu: Yeni sistemle emekliye daha fazla pay
Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı
Türkiye İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 Türkiye İtalya milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti
Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe’de teknik direktör adayları netleşiyor! Lucien Favre ve Marco Silva…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA