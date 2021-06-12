Son dakika: Fenerbahçe'den o isme sürpriz teklif! Rafael Benitez, Marcelo Bielsa derken...

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Giriş Tarihi: 12.6.2021 09:26 Son Güncelleme: 12.6.2021 09:27

: 'den o isme sürpriz teklif! , derken...

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Son dakika: Fenerbahçe'den İsviçreli hocaya sürpriz teklif! Rafael Benitez, Marcelo Bielsa derken...

haberi... Transferde ve 'a dev bir çalım atmaya hazırlanan , teknik direktör konusunda da sürpriz bir isme teklifte bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Transferde ve 'a dev bir çalım atmaya hazırlanan , teknik direktör konusunda da sürpriz bir isme teklifte bulundu. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den İsviçreli hocaya sürpriz teklif! Rafael Benitez, Marcelo Bielsa derken...

'de teknik direktör belirsizliğine rağmen transferde hareketlilik yaşanıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den İsviçreli hocaya sürpriz teklif! Rafael Benitez, Marcelo Bielsa derken...

Geçen sezon büyük ümitlerle alınan Lemos ve Tisserand'dan memnun kalmayan Sarı-Lacivertlilerin hedefinde 2.5 sezonda Alanyaspor forması ile 85 maça çıkan var.

Son dakika: Fenerbahçe'den İsviçreli hocaya sürpriz teklif! Rafael Benitez, Marcelo Bielsa derken...

ve 'un da çok istediği Caulker, bonservisi elinde olduğu için oldukça revaçta bir isim...

Son dakika: Fenerbahçe'den İsviçreli hocaya sürpriz teklif! Rafael Benitez, Marcelo Bielsa derken...

29 yaşındaki 1.91'lik stoperin geçtiğimiz günlerde menajerlik şirketini değiştirmesi ve 'nin hayli sıcak ilişkilere sahip olduğu Rogon ile anlaşması da "Fenerbahçe'ye daha yakın" şeklinde yorumlara neden oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'den İsviçreli hocaya sürpriz teklif! Rafael Benitez, Marcelo Bielsa derken...

Caulker'ın Szalai ile iyi bir ikili olacağını düşünen Sarı-Lacivertliler, İngiliz oyuncu için maddi fedakârlıktan kaçınmayacak.

Son dakika: Fenerbahçe'den İsviçreli hocaya sürpriz teklif! Rafael Benitez, Marcelo Bielsa derken...

FENERBAHÇE'DEN LUCIEN FAVRE'A TEKLİF

Bu arada teknik direktör koltuğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den İsviçreli hocaya sürpriz teklif! Rafael Benitez, Marcelo Bielsa derken...

Benitez ve Bielsa gibi hocalardan olumlu sonuç alamayan F.Bahçe, en son Borussia Dortmund'da görev yapan ile temas kurdu.

Son dakika: Fenerbahçe'den İsviçreli hocaya sürpriz teklif! Rafael Benitez, Marcelo Bielsa derken...

Şu anda boşta olan 63 yaşındaki İsviçreli teknik adamın düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den İsviçreli hocaya sürpriz teklif! Rafael Benitez, Marcelo Bielsa derken...

Hücum futboluyla ön plana çıkan Favre, Dortmund'un yanı sıra Almanya'da M'Gladbach ve Hertha Berlin'de de çalıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'den İsviçreli hocaya sürpriz teklif! Rafael Benitez, Marcelo Bielsa derken...

Bir diğer seçenek ise . 62 yaşındaki Alman hocanın geniş yetkiler istediği gelen haberler arasında...

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Son dakika: Fenerbahçe'den o isme sürpriz teklif! Rafael Benitez, Marcelo Bielsa derken...
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