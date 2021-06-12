Son dakika: Fenerbahçe'den o isme sürpriz teklif! Rafael Benitez, Marcelo Bielsa derken...

Transferde Beşiktaş ve Trabzonspor'a dev bir çalım atmaya hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör konusunda da sürpriz bir isme teklifte bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
Geçen sezon büyük ümitlerle alınan Lemos ve Tisserand'dan memnun kalmayan Sarı-Lacivertlilerin hedefinde 2.5 sezonda Alanyaspor forması ile 85 maça çıkan Steven Caulker var.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un da çok istediği Caulker, bonservisi elinde olduğu için oldukça revaçta bir isim...
29 yaşındaki 1.91'lik stoperin geçtiğimiz günlerde menajerlik şirketini değiştirmesi ve Fenerbahçe'nin hayli sıcak ilişkilere sahip olduğu Rogon ile anlaşması da "Fenerbahçe'ye daha yakın" şeklinde yorumlara neden oldu.
Caulker'ın Szalai ile iyi bir ikili olacağını düşünen Sarı-Lacivertliler, İngiliz oyuncu için maddi fedakârlıktan kaçınmayacak.
FENERBAHÇE'DEN LUCIEN FAVRE'A TEKLİF
Bu arada Fenerbahçe teknik direktör koltuğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Benitez ve Bielsa gibi hocalardan olumlu sonuç alamayan F.Bahçe, en son Borussia Dortmund'da görev yapan Lucien Favre ile temas kurdu.
Şu anda boşta olan 63 yaşındaki İsviçreli teknik adamın düşünmek için süre istediği öğrenildi.
Hücum futboluyla ön plana çıkan Favre, Dortmund'un yanı sıra Almanya'da M'Gladbach ve Hertha Berlin'de de çalıştı.
Bir diğer seçenek ise Ralf Rangnick. 62 yaşındaki Alman hocanın geniş yetkiler istediği gelen haberler arasında...