Galatasaray başkan adayları bir araya geldi

Derneğin YouTube hesabından yayımlanan "Başkan adayları konuşuyor" programına Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas katıldı. Davet edilen başkan adayı Yiğit Şardan ise programda yer almadı.

Programın açılış konuşmasını yapan Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, başkan adaylarına başarı dileyerek, "Bizler, 540 yıllık eğitim ocağımızdan hayat bulmuş kurumlarımız ve sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş milyonlarla büyük bir camiayız. Galatasaray, bir etik sistem, bir değerler ve kurumlar bütünü. Galatasaraylı her alanda en iyisini başarmayı hedefler. Galatasaraylı olmak, öncü ve örnek olmaktır. Bunlar sağlandığında başarı zaten kendiliğinden gelecektir. Zaman birlik olmanın, yan yana yürümenin ve Galatasaray için çok çalışmanın zamanıdır." şeklinde görüş belirtti.

Toplantının başında başkan adayları neden göreve talip olduklarını anlattı ve listelerini tanıttı.

Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübe bir iş adamı bakış açısı getirmek için aday olduğunu belirterek, "Denetim mekanizmaları iyi çalışmadığı, günlük hayat devam ederken borçlar ötelendiği için bugün artık kulübümüz yönetilemeyecek ya da zor yönetilecek, uzun vadeli kredilerle yönetilebilecek duruma geldi. Buna bir iş adamı bakış açısı getirmek istedim. Katma değeri kulübümüze getirip maliyetlerimizi azaltıp başarı seviyesini en tepede tutarak 6 yıllık bir süreçte borçları yok etmek ana hedefimiz. Umarım başarırız." diye konuştu.

İbrahim Özdemir, Galatasaray'ın son 20-25 yıldır yönetim zaafiyetleri yaşadığını aktararak, "Bugün milyarla ifade edilen borcumuz var. Bu, 20-25 yıldaki birikimlerin son yıla aktarıldı. Artık borçlar ödenemez hale geldi ve devlet bu işe el koydu. 40 yıllık kulüp üyesi olarak canımız kadar sevdiğimiz, çocukluk aşkımız Galatasaray'ı böyle bir günde, uygun bir ekip hazırlamışken bu kazanımlardan faydalandırmama gibi bir durum bize yakışmazdı. Yönetim eksiklikleri, Galatasaraylıların birbirleriyle kavgaları, omuz atmalar, kırıcı ifadeler ve kopuş dönemi beni çok yordu. Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin yeniden tesis edilmesi lazım. Mali sorunların altından kalkmak, yalnız Galatasaray'ın imkanları değil yetkin ellerle, mali disiplinle, finansmanın iyi idare edilmesi ve yeni kaynaklar yaratmakla mümkündür. Bundan dolayı Galatasaray'a bir kurtuluş reçetesi olarak aday olduk." ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu, 42 yıldır Galatasaray'ın içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son 6 yıldır divan kurulu yönetimindeydim. Bu sürede Galatasaray'ın sorunlarını vakıf oldum, problemleri analiz etme imkanım oldu. Tespit ve eleştiri yapmak yerine artık taşın altına elimi sokma gerektiğine inandım. Ekip arkadaşlarımla bu konuda sorumluluk almak ve duyarsız kalmayarak başkanlığa aday oldum. Son zamanlarda toplumsal erozyonun bir şekli kulübümüze de sirayet etti. Sevgi ve saygı ortamımız bitti. Fikir ayrılıklarımız en büyük zenginliğimizdi. Kategorilere ve gruplara ayrılarak, ötekileştirilerek ortak aklı kullanma yeteneğimizi kaybettik. Bunun ardından kulübümüzün kollektif mülkiyeti risk altına girdi. Buradan bir mesuliyet çıkardık. Önce bütün paydaşlarımızla kucaklaşmak, fikir ayrılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul ederek kulüp içinde olarak rekabeti husumete çevirmeden bu rekabetten çıkan enerjiyi dışarıda bize karşı oynanan oyunlara izleyici olmak yerine bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız var. Sevgi ve saygı ortamı ile ortak akıl kullanma yeteneğimizi yitirdiğimiz için son zamanlarda kulübümüzde mali ve idari dengesizlik var. Bunun sonucunda kulübümüzün hayatını sürdürememe riski ortaya çıktı. Ekip arkadaşlarımla birlikte bu sorunları çözmek ve kulübü gerçekçi projelerle, ayakları yere sağlam basan bir ekiple yeniden düzlüğe çıkarmak için sorumluluk aldık."

Burak Elmas ise kulübün büyük sorunlarına çözüm bulmak için arayışa girdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Galatasaray'ın uzun zamandır çözülemeyen problemlerini, bizi Galatasaraylı yapan kuruluş idealleri ve değerlerinin artık arzu ettiğimiz şekilde yaşanmadığını görerek bir çözüm üretmek istedik. Bu, çok samimi bir çözümdü. Bu, iktidar mücadelesi olarak değil Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğümüz bir yola çıkış. Galatasaray'ın geleceği için taşın altına elini elimizi koymaya karar verdik. Galatasaraylıların şikayet ettiği seçim dönemi alışkanlıklarından uzak durmaya, problemleri detaylı çalışmaya, oy için değil yetkinlik için değerli insan kaynağını kazandırmaya, sorunları çok önce çalışarak ilk gün çözüm önerilerini ilk gün için hazırlamaya çalıştık. Hiç kimseden teveccüh görerek değil kendi inisiyatifimizle Galatasaray ailemize olan görevimiz olarak bu çözümü ürettik. Bu çözüme karşılık bir teveccüh oluşmasını bekledik. Bugün de bu teveccühün oluştuğunu görüyorum. Yapmak istediklerimizin anlaşılmasından dolayı çok mutluyum."

Başkan adayları, 3 saati geçen programda tüzük, futbol takımı, kulübün ekonomik sorunları, futbol dışı branşlar, seçilmeleri durumunda hayata geçirecekleri projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Programın sonunda birlikte poz veren 4 başkan adayı kol kola girerek birliktelik mesajı verdi.