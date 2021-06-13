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Giriş Tarihi: 13.6.2021 17:52 Son Güncelleme: 13.6.2021 17:59

’ın talipleri artıyor! , milli oyuncunun bonservis bedelini belirledi…

Merih Demiral’ın talipleri artıyor! Juventus, milli oyuncunun bonservis bedelini belirledi…

Son dakika haberi… İtalya ekiplerinden ’ta forma giyen milli yıldızımız ’ın talipleri artıyor. İtalyan basınından gelen haberlere göre, ekiplerinin ilgisini sürdürdüğü Merih Demiral için Torino ekibi Juventus, bonservis bedelini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

2019-2020 sezonunun başında 'dan 'a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli oyuncumuz için ekipleri ilgisini sürdürüyor. A Milli Takımla 'de mücadele eden Merih için bonservis bedeli de belirlendi.

Bu sezon 'da 10 yıllık şampiyonluk serisini devam ettiremeyen Juventus, sezonu 4. sırada bitirmiş ve 'ne katılamama riski yaşamıştı.

Sezon boyunca İtalyan devinde forma şansı bulmakta zorlanan Merih Demiral, transfer söylentilerinde en fazla adı geçen isimlerin arasında yer aldı.

İtalyan gazeteci 'nın haberine göre, Premier Lig ekiplerinden ve 'ın ilgilendiği Merih Demiral için bonservis bedeli Juventus tarafından belirlendi.

Everton ve Tottenham'ın radarına giren Merih Demiral, Juventus formasıyla bu sezon 24 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO

Nicolo Schira, verdiği haberde Juventus'un Merih Demiral ile ilgilenen ekipler için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı.

Yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılması beklenen 23 yaşındaki milli oyuncumuzun hangi takıma transfer olacağı merak konusu. Merih'in Juventus ile olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.

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Merih Demiral’ın talipleri artıyor! Juventus, milli oyuncunun bonservis bedelini belirledi…
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