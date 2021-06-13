Merih Demiral’ın talipleri artıyor! Juventus, milli oyuncunun bonservis bedelini belirledi…

2019-2020 sezonunun başında Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli oyuncumuz Merih Demiral için Premier Lig ekipleri ilgisini sürdürüyor. A Milli Takımla EURO 2020'de mücadele eden Merih için bonservis bedeli de belirlendi.