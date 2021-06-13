Merih Demiral’ın talipleri artıyor! Juventus, milli oyuncunun bonservis bedelini belirledi…

2019-2020 sezonunun başında Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli oyuncumuz Merih Demiral için Premier Lig ekipleri ilgisini sürdürüyor. A Milli Takımla EURO 2020'de mücadele eden Merih için bonservis bedeli de belirlendi.
Bu sezon Serie A'da 10 yıllık şampiyonluk serisini devam ettiremeyen Juventus, sezonu 4. sırada bitirmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamama riski yaşamıştı.
Sezon boyunca İtalyan devinde forma şansı bulmakta zorlanan Merih Demiral, transfer söylentilerinde en fazla adı geçen isimlerin arasında yer aldı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Everton ve Tottenham'ın ilgilendiği Merih Demiral için bonservis bedeli Juventus tarafından belirlendi.
Everton ve Tottenham'ın radarına giren Merih Demiral, Juventus formasıyla bu sezon 24 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO
Nicolo Schira, verdiği haberde Juventus'un Merih Demiral ile ilgilenen ekipler için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı.
Yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılması beklenen 23 yaşındaki milli oyuncumuzun hangi takıma transfer olacağı merak konusu. Merih'in Juventus ile olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.