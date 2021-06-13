Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya ilk teklif...
Giriş Tarihi: 14.6.2021 01:20 Son Güncelleme: 14.6.2021 01:32

Son dakika: 'tan flaş transfer hamlesi! Brezilyalı yıldız 'ya ilk teklif...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya ilk teklif...

Son dakika haberi... 'de sezonu çifte kupayla tamamlayan , 'ne direkt olarak katılacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör 'ın isteklerinden en önemlisi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurulmasıydı. Beşiktaş yönetimi bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken, İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

'la yeni kontrat görüşmelerini sürdüren , deneyimli teknik adamla sözleşme imzalamaya oldukça yakın. Sezonu çifte kupayla tamamlayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzaladıktan sonra 'nde mücadele edecek bir kadro kurmanın çalışmalarına da başlayacak.

"Beni kontrat değil, başarı korur." diyen Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetiminden Şampiyonlar Ligi'ne ayak uydurabilecek bir kadro kurulmasını talep etmişti.

Bu doğrultuda Sergen Yalçın'ı ikna etmeye çalışan yönetim, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüyor. Önümüzdeki hafta Sergen Yalçın'la sözleşme imzalaması beklenen Beşiktaş, transferde yeni bir adım attı.

2 YILLIK TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

İtalyan gazeteci 'nın haberine göre, şu sıralar serbest oyuncu statüsünde bulunan Brezilyalı yıldız 'yla görüşme sağlayan siyah-beyazlılar, 2 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro maaş teklif etti.

31 yaşındaki on numara oyuncusu ise Beşiktaş'tan 3 milyon Euro talep etti. Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, yakın zamanda olumlu bir sonuç almayı hedefliyor.

Son olarak Çin Ligi ekiplerinden 'de forma giyen Alex Teixeira, Ocak ayından itibaren kulüpsüz konumunda.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 13 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, herkes şaşkına döndü
İşte Türkiye'de altın potansiyeli olan o iller! Heyecanlandıran açıklama: Yeni müjdeler gelebilir
Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! "Bir daha asla..."
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi peş peşe kritik temaslar
Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi nedir? Camdaki Kız'da Hayri'yi kim oynayacak ve hangi oyuncu gelecek?
'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacının herkesi şaşırtan 'Hatay' cevabı
SON DAKİKA: Malatya'da şaşkına çeviren olay! Tabutu açınca gerçek ortaya çıktı
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması
Son dakika: Çukur dizisi oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı! Yetmezmiş gibi bir de bunu yaptılar...
Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya ilk teklif...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA