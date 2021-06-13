Son dakika: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya ilk teklif...

Sergen Yalçın'la yeni kontrat görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, deneyimli teknik adamla sözleşme imzalamaya oldukça yakın. Sezonu çifte kupayla tamamlayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzaladıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmanın çalışmalarına da başlayacak.
"Beni kontrat değil, başarı korur." diyen Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetiminden Şampiyonlar Ligi'ne ayak uydurabilecek bir kadro kurulmasını talep etmişti.
Bu doğrultuda Sergen Yalçın'ı ikna etmeye çalışan yönetim, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüyor. Önümüzdeki hafta Sergen Yalçın'la sözleşme imzalaması beklenen Beşiktaş, transferde yeni bir adım attı.
2 YILLIK TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, şu sıralar serbest oyuncu statüsünde bulunan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yla görüşme sağlayan siyah-beyazlılar, 2 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro maaş teklif etti.
31 yaşındaki on numara oyuncusu ise Beşiktaş'tan 3 milyon Euro talep etti. Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, yakın zamanda olumlu bir sonuç almayı hedefliyor.
Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu FC'de forma giyen Alex Teixeira, Ocak ayından itibaren kulüpsüz konumunda.