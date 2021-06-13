TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı listesi 13 Haziran Pazar: EURO 2020'de bugün hangi maçlar var?

TRT Spor ve TRT 1 yayın akışı listesi, EURO 2020'nin başlamasının ardından araştırılmaya başlandı. Bu yıl, Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından canlı olarak izleniyor. Hâl böyle olunca, EURO 2020'de bugün hangi maçlar var konusuyla ilgili araştırmalar da sık sık yapılıyor.
Futbolseverler, TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından EURO 2020 maçlarını canlı olarak izleyebiliyor. EURO 2020'de bugün de birbirinden önemli maçlar var. Peki, EURO 2020'de bugün maçlar oynanacak?
İşte, 13 Haziran TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı listesi
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:
15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Hırvatistan (Canlı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Ukrayna" (Canlı)
13:00 Spor Bülteni (Canlı)
13:45 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
15:50 Takvim Yaprakları
15:55 Hava Durumu
16:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " BELÇİKA - RUSYA "
18:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
19:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İNGİLTERE - HIRVATİSTAN "
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
22:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " AVUSTURYA - KUZEY MAKEDONYA "
00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " HOLLANDA - UKRAYNA "