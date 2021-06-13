TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı listesi 13 Haziran Pazar: EURO 2020'de bugün hangi maçlar var?

TRT Spor ve TRT 1 yayın akışı listesi, EURO 2020'nin başlamasının ardından araştırılmaya başlandı. Bu yıl, Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından canlı olarak izleniyor. Hâl böyle olunca, EURO 2020'de bugün hangi maçlar var konusuyla ilgili araştırmalar da sık sık yapılıyor.

TRT SPOR & TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 13 HAZİRAN 2021 PAZAR

Futbolseverler, TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından EURO 2020 maçlarını canlı olarak izleyebiliyor. EURO 2020'de bugün de birbirinden önemli maçlar var. Peki, EURO 2020'de bugün maçlar oynanacak?

İşte, 13 Haziran TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı listesi