Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı listesi 13 Haziran Pazar: EURO 2020'de bugün hangi maçlar var?
Giriş Tarihi: 13.6.2021 10:09 Son Güncelleme: 13.6.2021 10:09

TRT 1 ve listesi 13 Haziran Pazar: EURO 2020'de ?

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı listesi 13 Haziran Pazar: EURO 2020'de bugün hangi maçlar var?

EURO 2020 Futbol Şampiyonası'nın başlaması ile beraber günün maçları da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, bu yıl Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından izleniyor. Bu noktada, TRT 1 ve gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Peki, EURO 2020'de ? İşte, TRT Spor ve TRT 1 canlı yayın akışı listesi 13 Haziran

TRT Spor ve listesi, EURO 2020'nin başlamasının ardından araştırılmaya başlandı. Bu yıl, Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından canlı olarak izleniyor. Hâl böyle olunca, EURO 2020'de konusuyla ilgili araştırmalar da sık sık yapılıyor.

TRT SPOR & TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 13 HAZİRAN 2021 PAZAR

Futbolseverler, TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından EURO 2020 maçlarını canlı olarak izleyebiliyor. EURO 2020'de bugün de birbirinden önemli maçlar var. Peki, EURO 2020'de bugün maçlar oynanacak?

İşte, 13 Haziran TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı listesi

EURO 2020'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:

  • 16.00 İngiltere - Hırvatistan
  • 19.00 Avusturya - Kuzey Makedonya
  • 22.00 Hollanda - Ukrayna

TRT 1 YAYIN AKIŞI LİSTESİ

15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Hırvatistan (Canlı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Ukrayna" (Canlı)

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 UEFA EURO 2020 ÖZETLER

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Kupa Günlüğü (Canlı)

15:50 Takvim Yaprakları

15:55 Hava Durumu

16:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " BELÇİKA - RUSYA "

18:00 Kupa Günlüğü (Canlı)

19:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İNGİLTERE - HIRVATİSTAN "

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

22:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " AVUSTURYA - KUZEY MAKEDONYA "

00:00 Kupa Gecesi (Canlı)

02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " HOLLANDA - UKRAYNA "

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