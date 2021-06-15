Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altınordulu Sinan Osmanoğlu'na Erzurumspor ve Ankaragücü talip
Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:22

Altınordulu 'na ve talip

DHA
Altınordulu Sinan Osmanoğlu'na Erzurumspor ve Ankaragücü talip

kulüplerinden 'da sözleşmesi sona eren stoper 'na geçen sezon 'den düşen Büyükşehir Belediyesi ve 'nün talip olduğu öğrenildi.

Toplam 8 sezon formasını giydiği İzmir ekibinde kaptanlık görevini üstlenen tecrübeli savunmacı yönetimle yaptığı ilk görüşme sonrası düşünmek için süre istemişti.

'nun önerdiği rakamı düşük bulan Sinan'ın kendisine gelen cazip teklifleri değerlendirdiği ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı ifade edildi. 1.90 boyundaki oyuncu, kırmızı-lacivertli kulüple 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşamış, geçen sezon ise Play-Off finalinde biletini kaçırmanın üzüntüsüne ortak olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yapılandırmada büyük fırsat: 1100 TL yerine 85 TL...
Emekli temmuz zammı belli oluyor! Emekli, memur, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor
Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki! Kola şişelerini kenara itti...
Son dakika haberler: Maddi sıkıntı yaşayan gençlere 350 milyonluk dev destek
15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ın tarihe geçen sözleri ortaya çıktı
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 14 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama
Son dakika haberi: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar
‘Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Gözde Türker’den samimi açıklamalar! O sahne beni çok zorladı!
Son dakika: Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna Atletico Madrid talip oldu! 23 milyon Euro...
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordulu Sinan Osmanoğlu'na Erzurumspor ve Ankaragücü talip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA