Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...
Giriş Tarihi: 15.6.2021 14:08 Son Güncelleme: 15.6.2021 14:15

: 'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

Danimarkalı futbolcu Eriksen hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Başarılı orta saha oyuncusu Finlandiya maçında yere yığılmış ve uzun süreli tedavinin ardından hayata döndürülmüştü. İtalya'da bir hastanede tedavi altında tutulan Eriksen, Danimarka milli takımı şefinden ilginç bir istekte bulundu.

... 'de herkesi korkutan talihsiz anlardan sonra Eriksen'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran ve yoğun uğraşlar sonucunda yaşama döndürülen , bugün ilk kez bir mesaj paylaştı. İyi olduğunu ifade eden yıldız futbolcu futbolseverlerin desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

'ye damga vuran maçta Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya gelmişti. Golsüz eşitlik sürerken 42. dakikada takımın 10 numarası Eriksen birden bire yerde kaldı. Kısa süre sonra takım arkadaşları Eriksen'in etrafını sardı ve görüntü alınmasına izin vermedi.

Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

Futbolseverler büyük bir tramva yaşarken akşam saatlerinde Eriksen'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Eriksen'in kendisi de bugün ilk kez bir fotoğraf paylaşarak durumunun daha iyiye gittiğini belirtti.

Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

'KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM...'

Dünyanın her yerinden gelen harika destek mesajları için herkese teşekkür ederim. Ben ve ailem için çok şey ifade ediyor. İyiyim ama hala hastanede bazı tetkiklerden geçmem gerekiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Kalan maçlarda Danimarka için tezahürat yapacağım. Tüm Danimarka için oynayın çocuklar."

Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

ERİKSEN MİLLİ TAKIM AŞÇISINDAN PİZZA İSTEDİ!

La Gazetta Dellas Sport'un haberine göre hastane yemeklerinden sıkılan , Milli takımın şefi Per Thostesen'i arayarak istedi.

Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

İtalya takımı Inter'de forma giyen ve bu sene şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi olan Eriksen, hastane yemeklerinden şikayet edip siparişi verdi.

Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

Eriksen'in bu isteğinden sonra yetkililer harekete geçti ve Eriksen için Roma'da bir restoranda yaptırıldı.

Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

yapımı tamamlanınca hastanenin 14. katında tedavi altında bulunan Eriksen için pişirilmiş bir pizza geldi.

Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

DANİMARKA EFSANESİ SCHMEİCHEL'DEN FLAŞ İDDİA!

Danimarka'nın efsanevi kalecisi Peter Schmeichel, UEFA'nın gerçekleri söylemediğine inandığını Danimarkalı oyuncuların hükmen mağlubiyetle tehdit edildiğini belirtti.

Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

Peter Schmeichel, UEFA'nın oyunculara 3 seçenek sunduğunu ve karşılaşmanın devam etmesi yönünde baskı uyguladığını söyledi. Schmeichel'in açıklamaları şöyle…

Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

'UEFA'dan oyuncuların tavsiyelerine uyduğunu belirten bir basın açıklaması okudum. Bunun gerçek olmadığını biliyorum. UEFA, oyunculara üç seçenek sundu. Birincisi, kalan son 50 dakikayı hemen devam ettirmek ve bitirmekti.

Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

İkincisi, maçın bir sonraki gün olan Pazar günü öğle saatlerinde başlamak ve kalan 50 dakikayı bitirmekti. Oyunculara yapılan son öneri ise Danimarka'nın 3-0 hükmen mağlup edilmesi yönünde oldu.'

Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

"OYUNCULARIN SEÇİMİ VAR MIYDI? SANMIYORUM"

Schmeichel, yaptığı açıklamaların devamında, "Oyuncular oynamak istedi mi? Gerçekten bir seçimleri var mıydı? Sanmıyorum." diye ekledi ve maçın aynı gün içerisinde yeniden başlamasına isyan etti.

Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

Schmeichel, Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand'ın da oyuncularının sahaya dönmesinden pişmanlık duyduğunu belirtti.

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Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...
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