Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...

'KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM...'

Dünyanın her yerinden gelen harika destek mesajları için herkese teşekkür ederim. Ben ve ailem için çok şey ifade ediyor. İyiyim ama hala hastanede bazı tetkiklerden geçmem gerekiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Kalan maçlarda Danimarka için tezahürat yapacağım. Tüm Danimarka için oynayın çocuklar."