Almanya-Fransa maçında ısırık skandalı! Rüdiger Pogba'yı ısırdı...

EURO 2020 F Grubu ilk maçında son Dünya Şampiyonu Fransa Allianz Arena'da Almanya'ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını Fransa, 20'de Mats Hummels'in kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapattı. Hozrozlar, maçı da aynı skorla 1-0 kazandı.
RUDIGER POGBA'YI ISIRDI!
Maçın ilk yarısının son anlarında çok ilginç bir an yaşandı. Antonio Rüdger, Paul Pogba'yı ısırdı.Erken finalde kazanan Fransa! Almanya, EURO 2020'ye mağlubiyetle başladı...
45. dakikada yaşan ikili mücadelede Alman stoper Rüdiger, Pogba'nın arkasında pozisyon alırken rakibinin sırtından ısırdı.
Turnuvada 'Ölüm Grubu' olarak nitelendirilen F Grubu'nun diğer maçında ise Portekiz, deplasmanda Macaristan'ı Cristiano Ronaldo (2) ve Raphael Guerreiro'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.