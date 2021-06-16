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Giriş Tarihi: 15.6.2021 23:48 Son Güncelleme: 16.6.2021 07:49

Almanya-Fransa maçında ısırık skandalı! Rüdiger Pogba'yı ısırdı...

Almanya-Fransa maçında ısırık skandalı! Rüdiger Pogba'yı ısırdı...

EURO 2020 F Grubu ilk maçında son Dünya Şampiyonu Fransa ile Almanya, 'da karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısının son anlarında çok ilginç bir an yaşandı. Almanya'dan , Fransız Paul Pogba'yı ısırdı.

EURO 2020 F Grubu ilk maçında son Dünya Şampiyonu Fransa 'da Almanya'ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını Fransa, 20'de 'in kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapattı. Hozrozlar, maçı da aynı skorla 1-0 kazandı.

RUDIGER POGBA'YI ISIRDI!

Maçın ilk yarısının son anlarında çok ilginç bir an yaşandı. , Paul Pogba'yı ısırdı.

Erken finalde kazanan Fransa! Almanya, EURO 2020'ye mağlubiyetle başladı...

45. dakikada yaşan ikili mücadelede Alman stoper Rüdiger, Pogba'nın arkasında pozisyon alırken rakibinin sırtından ısırdı.

Turnuvada 'Ölüm Grubu' olarak nitelendirilen F Grubu'nun diğer maçında ise Portekiz, deplasmanda Macaristan'ı (2) ve 'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.

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Almanya-Fransa maçında ısırık skandalı! Rüdiger Pogba'yı ısırdı...
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