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Giriş Tarihi: 16.6.2021 12:07 Son Güncelleme: 16.6.2021 12:25

: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

haberi... , maçı öncesi basın toplantısında önündeki kola şişelerini kaldırarak 'su için' mesajı vermişti. 'nın Müslüman yıldızı da maçı sonrası kameraların önünde dünya gündemine oturan bir harekete imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

, maçı öncesi basın toplantısında önündeki kola şişelerini kaldırarak 'su için' mesajı vermişti. 'nın Müslüman yıldızı da maçı sonrası kameraların önünde dünya gündemine oturan bir harekete imza attı. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

'de son şampiyon turnuvadaki ilk maçında 'ı 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

'in 36 yaşındaki süper yıldızı , biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle tarihe geçmişti.

Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

KOLA ŞİŞİLERİNİ KALDIRIP 'SU İÇİN' MESAJI VERDİ

Ronaldo, maçından bir gün önce teknik direktörü Fernando Santos ile çıktığı basın toplantısında tüm dünyada yankı uyandıran bir harekete imza atmıştı.

Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

Portekizli yıldız, basın toplantısı yerine oturduğu an önündeki kola şişelerini kenara kaldırdı ve su şişesini havaya kaldırarak 'su için' mesajı vermişti.

Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

POGBA BİRA ŞİŞELERİNİ KALDIRDI

'nun ardından bir çarpıcı hareket de 'nın Müslüman yıldızı 'dan geldi.

Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

Oynadığı futbolla maçına damga vuran Pogba mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında önünde bulunan bira şişesini masadan kaldırdı.

Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

Pogba'nın bu hareketi sosyal medyada tıpkı Ronaldo'nunki gibi büyük destek gördü ve binlerce kez paylaşıldı.

Paul Pogba basın toplantısında bira şişesini masadan kaldırdı | Video

Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

RONALDO'NUN TEPKİSİNİN MALİYETİ 4 MİLYAR DOLAR

Bu arada 'nun basın toplantısındaki Coca Cola'ya yönelik hareketinin maliyeti belli oldu.

Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

Marca'nın haberine göre; Ronaldo'nun basın toplantısında iki Coca-Cola şişesini önünden kaldırıp "Su için" dediği dakikadan bu yana ünlü içecek firmasının toplam değer kaybı 4 milyar Dolar oldu.

Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

Ronaldo'nun mesajı açıktı ve bu sözler sosyal medyada bir anda viral oldu. Bunun etkisi finansal alanda da kendini gösterdi.

Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

HİSSELER BİR ANDA DÜŞTÜ

Coca Cola'nın hisseleri 56.10'dan 55.22 Dolar'a düştü. Bunun anlamı ise 242 milyar Dolar'lık hisselerin 238 milyar Dolar'a gerilemesiydi.

Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

Kısacası ünlü içecek firmasının hisseleri yaklaşık 4 milyar Dolar değer kaybetti.

Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

Ronaldo daha önce de gazlı içeceklere karşı olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

Ronaldo, istememesine karşın oğlunun kola içtiğini, cips yediğini söylemiş ve onu bu alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalıştığını açıklamıştı.

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Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor
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