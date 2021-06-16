Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor

Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesi basın toplantısında önündeki kola şişelerini kaldırarak 'su için' mesajı vermişti. Fransa'nın Müslüman yıldızı Paul Pogba da Almanya maçı sonrası kameraların önünde dünya gündemine oturan bir harekete imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...
EURO 2020'de son şampiyon Portekiz turnuvadaki ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Portekiz'in 36 yaşındaki süper yıldızı Cristiano Ronaldo, biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle tarihe geçmişti.
KOLA ŞİŞİLERİNİ KALDIRIP 'SU İÇİN' MESAJI VERDİ
Ronaldo, Macaristan maçından bir gün önce Portekiz teknik direktörü Fernando Santos ile çıktığı basın toplantısında tüm dünyada yankı uyandıran bir harekete imza atmıştı.
Portekizli yıldız, basın toplantısı yerine oturduğu an önündeki kola şişelerini kenara kaldırdı ve su şişesini havaya kaldırarak 'su için' mesajı vermişti.
POGBA BİRA ŞİŞELERİNİ KALDIRDI
Cristiano Ronaldo'nun ardından bir çarpıcı hareket de Fransa'nın Müslüman yıldızı Paul Pogba'dan geldi.
Oynadığı futbolla Almanya maçına damga vuran Pogba mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında önünde bulunan bira şişesini masadan kaldırdı.
Pogba'nın bu hareketi sosyal medyada tıpkı Ronaldo'nunki gibi büyük destek gördü ve binlerce kez paylaşıldı.
Paul Pogba basın toplantısında bira şişesini masadan kaldırdı | Video
RONALDO'NUN TEPKİSİNİN MALİYETİ 4 MİLYAR DOLAR
Bu arada Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısındaki Coca Cola'ya yönelik hareketinin maliyeti belli oldu.
Marca'nın haberine göre; Ronaldo'nun basın toplantısında iki Coca-Cola şişesini önünden kaldırıp "Su için" dediği dakikadan bu yana ünlü içecek firmasının toplam değer kaybı 4 milyar Dolar oldu.
Ronaldo'nun mesajı açıktı ve bu sözler sosyal medyada bir anda viral oldu. Bunun etkisi finansal alanda da kendini gösterdi.
HİSSELER BİR ANDA DÜŞTÜ
Coca Cola'nın hisseleri 56.10'dan 55.22 Dolar'a düştü. Bunun anlamı ise 242 milyar Dolar'lık hisselerin 238 milyar Dolar'a gerilemesiydi.
Kısacası ünlü içecek firmasının hisseleri yaklaşık 4 milyar Dolar değer kaybetti.
Ronaldo daha önce de gazlı içeceklere karşı olduğu yönünde açıklama yapmıştı.
Ronaldo, istememesine karşın oğlunun kola içtiğini, cips yediğini söylemiş ve onu bu alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalıştığını açıklamıştı.