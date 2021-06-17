Gattuso maça çıkmadan gönderildi! Yılmaz Vural ve İsmail Kartal'ı hatırlattı...

Geçen sezon küme düşen Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdıktan sonra göreve İsmail Kartal'ı getirmişti. Anlaşmazlık sonucu İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı. Kartal, Erzurumspor'un başında maça çıkamadan şehirden ayrılmıştı.
FİORENTİNA'DAN GATTUSO AÇIKLAMASI!
Fiorentina, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 'Bay Gattuso ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık, Fiorentina takımı doğru yönlendirecek teknik adamı belirlemek için çalışmalara başladı.' ifadelerini kullandı.