Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gattuso maça çıkmadan gönderildi! Yılmaz Vural ve İsmail Kartal'ı hatırlattı...
Giriş Tarihi: 17.6.2021 11:16 Son Güncelleme: 17.6.2021 11:18

Gattuso maça çıkmadan gönderildi! ve 'ı hatırlattı...

Gattuso maça çıkmadan gönderildi! Yılmaz Vural ve İsmail Kartal'ı hatırlattı...

İtalya'nın köklü ekiplerinden , ilginç bir karara imza attı. Floransa temsilcisi ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Gattuso henüz 2 hafta önce göreve gelmişti. Bu durum Süper Lig'de maça çıkmadan gönderilen teknik adamları hatırlattı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, efsane başkanı döneminde Fuat Çapa'yı resmi maça çıkmadan göndermişti. Türk futbolunun efsane teknik adamlarından da takımın başında maça çıkmadan görevinden alınmıştı.

Geçen sezon küme düşen Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdıktan sonra göreve 'ı getirmişti. Anlaşmazlık sonucu İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı. Kartal, Erzurumspor'un başında maça çıkamadan şehirden ayrılmıştı.

FİORENTİNA'DAN GATTUSO AÇIKLAMASI!

, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 'Bay Gattuso ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık, Fiorentina takımı doğru yönlendirecek teknik adamı belirlemek için çalışmalara başladı.' ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi 3. ihtimali formülü...
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 Dünkü Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren isim
Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor
Son dakika: Türkiye-Galler maçı sonrası şok sözler! "Şenol Güneş bazı oyuncuların..."
Rafet El Roman’ın en acı günü… Tuğba Altıntop eski eşini yalnız bırakmadı
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberi: Türkiye kararlı; Aşıda baş döndüren hız! Sisteme gir, aynı gün aşını ol
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e sert sözler! "Sahada takım yok..."
Son dakika... Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:
Son dakika: Kahreden 180 dakika! EURO 2020'de büyük hayal kırıklığı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gattuso maça çıkmadan gönderildi! Yılmaz Vural ve İsmail Kartal'ı hatırlattı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA