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Giriş Tarihi: 18.6.2021 06:48 Son Güncelleme: 18.6.2021 07:10

taraftarı için çıldırdı! "Şimdi değilse ne zaman?"

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe taraftarı Sergio Ramos için çıldırdı! Şimdi değilse ne zaman?

taraftarları, 16 yıl formasını giydiği ’le yollarını ayıran için ‘Var bir hayalimiz’ mesajları ile yönetime istekte bulundu. AS gazetesi Sergio Ramos'un yeni takımından 12 milyon Euro istediğini yazdı. Öte yandan Sarı-Lacivertli taraftarlar teknik direktör konusunda 'nın gündemine gelmesi sonrası adeta isyan etti.

, , ve son olarak 'i çubuklu içinde izleyen taraftarı, yeni hedefini belirledi: .

'in efsanesi 16 yıl sonra kulüpten ayrılırken, Mesut Özil'in sosyal medyadan "Sıradaki adımında başarılar kardeşim. Madrid'de birlikte geçirdiğimiz zamanı sevgiyle anıyorum" şeklindeki paylaşımı fitili ateşledi.

AS KÖTÜ HABERİ VERDİ: YILLIK 12 MİLYON EURO İSTİYOR
Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Var bir hayalimiz", "Şimdi değilse ne zaman?", "Mesut Özil ile birlikte yeniden oynamak istemez misin?" mesajlarıyla sosyal medyayı bayram yerine çevirdi.

Dün Real Madrid'e gözyaşları içinde veda eden 35 yaşındaki stoper için, sarı-lacivertli taraftarları üzecek haber İspanyol AS gazetesinden geldi. Gazete, Ramos'un yıllık 12 milyon Euro (yaklaşık 124 milyon TL) istediğini yazdı.

MARCO SİLVA İSYANI
Bu arada Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adam ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı, sarı-lacivertli taraftar sosyal medyada isyan etti.

' ayarında bir hoca' denilip, 1.5 yıldır takım çalıştırmayan bir hocanın gündeme gelmesine tepki gösteren taraftarlar, "Bielsa, Benitez, Favre derken Marco Silva'ya kadar düştük" diyerek Portekizli hocayı istemediklerini gösterdiler.

Twitter'ın Türkiye gündeminde Bielsa ilk sırayı alırken, 'Marco Silva'ya hayır' başlığı da uzun süre ilk 3'te kendine yer buldu.

FREY, 2 MİLYON 'YA ANTWERP'TE
Öte yandan Fenerbahçe geçen sezon Belçika ekibi Beveren'e kiraladığı 'i bu kez bonservisiyle gönderdi.

Sarı-lacivertliler, İsviçreli yıldızı yaklaşık 2 milyon Euro'ya Antwerp'e sattı.

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Fenerbahçe taraftarı Sergio Ramos için çıldırdı! "Şimdi değilse ne zaman?"
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