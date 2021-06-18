16 yıl formasını giydiği Real Madrid’le yollarını ayıran 35 yaşındaki stoper için ‘Var bir hayalimiz’ mesajları ile de yönetime istekte bulundu
Roberto Carlos,Anelka, VanPersie ve son olarakMesut Özil'i çubukluiçinde izleyen Fenerbahçe taraftarı, yenihedefini belirledi: Sergio Ramos. RealMadrid'in efsanesi 16 yıl sonra kulüptenayrılırken, Mesut Özil'in sosyalmedyadan "Sıradaki adımındabaşarılar kardeşim. Madrid'debirlikte geçirdiğimiz zamanı sevgiyleanıyorum" şeklindeki paylaşımıfitili ateşledi. Sarı-lacivertlitaraftarlar, "Var bir hayalimiz","Şimdi değilse ne zaman", "MesutÖzil ile birlikte yeniden oynamak istemezmisin?" mesajlarıyla sosyal medyayı bayram yerineçevirdi. Dün Real Madrid'e gözyaşları içinde veda eden 35yaşındaki stoper için, sarı-lacivertli taraftarları üzecek haberİspanyol AS gazetesinden geldi. Gazete, Ramos'un yıllık 12milyon Euro (yaklaşık 124 milyon TL) istediğini yazdı.
MARCO SİLVA İSYANI BREZILYA basını, F.Bahçe'nin Portekizli teknik adam Marco Silva ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı, sarı-lacivertli taraftar sosyal medyada isyan etti. Bielsa ayarında bir hoca denilip, 1.5 yıldır takım çalıştırmayan bir hocanın gündeme gelmesine tepki gösteren taraftarlar, "Bielsa, Benitez, Favrederken Marco Silva'ya kadar düştük" diyerek Portekizli hocayı istemediklerini gösterdiler. Twitter'ın Türkiye gündeminde Bielsailk sırayı alırken, 'Marco Silva'ya hayır' başlığıda uzun süre ilk 3'te kendine yer buldu.
FREY, 2 MİLYON 'YA ANTWERP'TE F.BAHÇE, geçen sezon Belçika ekibi Beveren'e kiraladığı Frey'i bu kez bonservisiyle gönderdi. Sarı-lacivertliler, İsviçreli yıldızı yaklaşık 2 milyon Euro'ya Antwerp'e sattı.