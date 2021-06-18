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Giriş Tarihi: 18.6.2021

Şimdi değilse ne zaman!

UĞUR ÇEM
Şimdi değilse ne zaman!

16 yıl formasını giydiği ’le yollarını ayıran 35 yaşındaki stoper için ‘Var bir hayalimiz’ mesajları ile de yönetime istekte bulundu

Roberto Carlos, Anelka, Van Persie ve son olarak Mesut Özil'i çubuklu içinde izleyen Fenerbahçe taraftarı, yeni hedefini belirledi: Sergio Ramos. Real Madrid'in efsanesi 16 yıl sonra kulüpten ayrılırken, 'in sosyal medyadan "Sıradaki adımında başarılar kardeşim. Madrid'de birlikte geçirdiğimiz zamanı sevgiyle anıyorum" şeklindeki paylaşımı fitili ateşledi. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Var bir hayalimiz", "Şimdi değilse ne zaman", "Mesut Özil ile birlikte yeniden oynamak istemez misin?" mesajlarıyla sosyal medyayı bayram yerine çevirdi. Dün 'e gözyaşları içinde veda eden 35 yaşındaki stoper için, sarı-lacivertli taraftarları üzecek haber İspanyol AS gazetesinden geldi. Gazete, Ramos'un yıllık 12 milyon Euro (yaklaşık 124 milyon TL) istediğini yazdı.

MARCO SİLVA İSYANI
BREZILYA basını, F.Bahçe'nin Portekizli teknik adam Marco Silva ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı, sarı-lacivertli taraftar sosyal medyada isyan etti. Bielsa ayarında bir hoca denilip, 1.5 yıldır takım çalıştırmayan bir hocanın gündeme gelmesine tepki gösteren taraftarlar, "Bielsa, Benitez, Favre derken Marco Silva'ya kadar düştük" diyerek Portekizli hocayı istemediklerini gösterdiler. Twitter'ın Türkiye gündeminde Bielsa ilk sırayı alırken, 'Marco Silva'ya hayır' başlığı da uzun süre ilk 3'te kendine yer buldu.

FREY, 2 MİLYON 'YA ANTWERP'TE
F.BAHÇE, geçen sezon Belçika ekibi Beveren'e kiraladığı Frey'i bu kez bonservisiyle gönderdi. Sarı-lacivertliler, İsviçreli yıldızı yaklaşık 2 milyon Euro'ya Antwerp'e sattı.

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