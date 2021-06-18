Zlatko Dalic kimdir? Fenerbahçe’yle adı anılan Zlatko Dalic kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

2020 - 2021 Süper Lig sezonunda teknik direktör değişimleri yaşayan en son Emre Belözoğlu ile yolları ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı hız kazanıyor. Son iddialara göre teknik direktör Zlatko Dalic ile masaya oturduğu ortaya atılan Fenerbahçe'den henüz konuya ilişkin herhangi resmi açıklama yapılmazken, tecrübeli teknik adama ilişkin detaylar merak konusu olarak Zlatko Dalic kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? soruları üzerinden araştırılmaya başlandı.

ZLATKO DALİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Zlatko Dalić ( Hırvatça telaffuz: [zlâtko dǎːlitɕ] ; 26 Ekim 1966 doğumlu) Hırvat profesyonel bir futbol menajeri ve Hırvatistan milli takımının menajeri olan eski bir oyuncu

Doğum tarihi: 26 Ekim 1966 (54 yıl yaşında), Livno, Bosna-Hersek

Eşi: Davorka Dalić (e. 1992)

Çalıştırdığı takımlar: Hırvatistan millî futbol takımı (Menajer, şu tarihten beri: 2017), El-Ayn (Menajer, 2014–2017), Varteks, Rijeka, Dinamo Tirana, Slaven Belupo, Al-Faisaly, Al Hilal

Çocukları: Toni Dalić, Bruno Dalić

Yönettiği takım: Hırvatistan millî futbol takımı

Kardeşleri: Miran Dalić