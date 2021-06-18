Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Zlatko Dalic kimdir? Fenerbahçe’yle adı anılan Zlatko Dalic kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?
Giriş Tarihi: 18.6.2021 20:36 Son Güncelleme: 18.6.2021 20:36

kimdir? ’yle adı anılan , , hangi takımları çalıştırdı?

Zlatko Dalic kimdir? Fenerbahçe’yle adı anılan Zlatko Dalic kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Süper Lig 2021 - 2022 sezonu için yaz transfer sezonu önceki gün başladı. Ligde mücadele eden takımlar yeni sezon öncesi kadrolarında bulunan eksikleri tamamlamak ve güçlendirmek adına pek çok yerli ve yabancı kulüp - futbolcu ile transfer masasına oturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon teknik direktör değişklikleri yaşayan ’de, teknik direktör ile görüşüldüğü gelen son iddialar arasında yer alıyor. Söz konusu iddaların ardından futbolseverler tarafından Zlatko Dalic kimdir, kaç yaşında, , hangi takımları çalıştırdı? şeklindeki sorular üzerinden bilgi araştırması yapılıyor. Merak edilen Zlatko Dalic kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

2020 - 2021 Süper Lig sezonunda teknik direktör değişimleri yaşayan en son ile yolları ayıran 'de teknik direktör arayışı hız kazanıyor. Son iddialara göre teknik direktör ile masaya oturduğu ortaya atılan Fenerbahçe'den henüz konuya ilişkin herhangi resmi açıklama yapılmazken, tecrübeli teknik adama ilişkin detaylar merak konusu olarak Zlatko Dalic kimdir, kaç yaşında, , hangi takımları çalıştırdı? soruları üzerinden araştırılmaya başlandı.

ZLATKO DALİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Zlatko Dalić ( Hırvatça telaffuz: [zlâtko dǎːlitɕ] ; 26 Ekim 1966 doğumlu) Hırvat profesyonel bir futbol menajeri ve Hırvatistan milli takımının menajeri olan eski bir oyuncu

Doğum tarihi: 26 Ekim 1966 (54 yıl yaşında), Livno, Bosna-Hersek

Eşi: Davorka Dalić (e. 1992)

Çalıştırdığı takımlar: Hırvatistan millî futbol takımı (Menajer, şu tarihten beri: 2017), El-Ayn (Menajer, 2014–2017), , , , Slaven Belupo, Al-Faisaly, Al Hilal

Çocukları: Toni Dalić, Bruno Dalić

Yönettiği takım: Hırvatistan millî futbol takımı

Kardeşleri: Miran Dalić

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Zlatko Dalic kimdir? Fenerbahçe’yle adı anılan Zlatko Dalic kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?
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