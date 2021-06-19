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Giriş Tarihi: 19.6.2021

Büyüklerin gözdesi Ezgjan Alioski

TANER KARAMAN
Büyüklerin gözdesi Ezgjan Alioski

EURO 2020’de vitrine çıkan 29 yaşındaki Makedon sol beke, Türk kulüpleri büyük ilgi gösteriyor. 4 büyükler menajerlik şirketiyle temasa geçerken, CSKA Moskova da devrede

, F.Bahçe, G.Saray ve ; sol bekini Milli Takımı'nda buldu: Ezgjan Alioski… Türk kulüpleri, Leeds United ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Makedon oyuncunun şartlarını öğrenmek için İsviçreli menajerlik şirketiyle temasa geçti. Şartları ağır bulan Trabzonspor, transferden şimdilik vazgeçerken, Rusya'nın güçlü ekibi CSKA Moskova yıllık 2.5 milyon Euro önerdi. Ancak oyuncu diğer takımlardan gelecek teklifleri beklerken, kararını Avrupa Şampiyonası sonrasına bıraktı.

ALİOSKİ KİMDİR?
1992'de Kuzey Makedonya'nın Pirlepe şehrinde doğan Alioski, futbola İsviçre'de başladı. Young Boys altyapısından sonra Lugano'da forma giydi. 2017-18'de ise 2.5 milyon Euro'ya Leeds'e imza attı. Ülkesiyle 2013'te ilk kez maça çıkan 29 yaşındaki sol bek, Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nın formasını 42 kez giydi ve 8 gole imza attı.

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Büyüklerin gözdesi Ezgjan Alioski
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