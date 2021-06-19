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Giriş Tarihi: 19.6.2021

umutlu Hırvatlar zorda

Çekya umutlu Hırvatlar zorda
EURO 2020'de D Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 2-0 deviren , dün ise 'a sobelendi: 1-1. 34. dakikada Lovren, 'in yüzüne dirseğiyle vurdu. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem, Çekya lehine penaltı verdi. Atışı kullanan Schick fileleri havalandırdı. 47'de sol kanattan ceza alanına giren Perisic, sert şutuyla golü attı ve eşitliği yakaladı. Bu sonuçla Çekya puanını 4'e yükseltip liderliği ele geçirdi ve son 16 yolunda avantaj elde etti. Hırvatistan ise gruptan çıkma şansını zora soktu.

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Çekya umutlu Hırvatlar zorda
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