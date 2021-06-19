Çekya umutlu Hırvatlar zorda

EURO 2020'de D Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 2-0 deviren Çekya, dün ise Hırvatistan'a sobelendi: 1-1. 34. dakikada Lovren, Patrik Schick'in yüzüne dirseğiyle vurdu. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem, Çekya lehine penaltı verdi. Atışı kullananSchick filelerihavalandırdı. 47'de sol kanattan ceza alanına giren Perisic,sert şutuylagolü attı veeşitliği yakaladı. Bu sonuçla Çekya puanını 4'e yükseltip liderliği ele geçirdi ve son 16 yolunda avantaj elde etti. Hırvatistan ise gruptan çıkma şansını zora soktu.