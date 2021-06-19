Fransa karşısında damga vurdu! Fenerbahçeli Attila Szalai’den dikkat çeken istatistik…

EURO 2020'de futbol heyecanı devam ediyor. Süper Lig'den tanıdık birçok isminde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda turnuvanın en zorlu grubu olarak görülen F Grubu'nda sürpriz bir sonuç ortaya çıktı.
Grubun en zayıf halkası Macaristan, günün ilk maçında Fransa'ya karşı Macaristan'da bulunan Puskas Arena'da oynadı. Fransa'nın zorlanmadan kazanması beklenirken, Macaristan, son dünya şampiyonuna büyük sıkıntı çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında gelen Attila Fiola'nın golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Macaristan, ikinci yarıda bu üstünlüğü koruyamadı. Griezmann'ın 66'da gelen golüyle skoru 1-1'e getiren Fransa, Macaristan'a adeta boyun eğdi.
Karşılaşmada tanıdık bir isim olan Fenerbahçeli savunma oyuncusu Attila Szalai de forma giydi. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı stoperin EURO 2020 boyunca göstereceği performansla piyasasını arttırması bekleniyordu.
90 dakika boyunca sahada kalan Macar savunmacı, Fransa karşısında 55 kez topla buluştu, 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Öte yandan Szalai, 5 top uzaklaştırma ve 3 sahipsiz top kazanma yaptı.
23 yaşındaki Szalai için birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu bilinirken, genç stoperin bu performansı, taraftarı da oldukça sevindirdi.
İşte Szalai'nin Fransa'ya karşı OPTA istatistikleri…
Topla buluşma: 55
İsabetli pas: 34
Pas %: 79.1
İkili mücadele: 3/6
Uzaklaştırma: 5
Sahipsiz top kazanma: 3
Pas arası: 1
Top kapma: 1