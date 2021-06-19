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Giriş Tarihi: 19.6.2021 18:24 Son Güncelleme: 19.6.2021 18:32

karşısında damga vurdu! Fenerbahçeli ’den dikkat çeken istatistik…

Fransa karşısında damga vurdu! Fenerbahçeli Attila Szalai’den dikkat çeken istatistik…

’nin devre arasında kulübünden kadrosuna kattığı Macar savunmacı , Macaristan’ın kadrosuna önemli bir yere sahip. Turnuvanın en zor grubunda yer alan Macaristan, bir sürprize imza atarak grubun ikinci maçında karşısında 1-1 berabere kaldı.

'de futbol heyecanı devam ediyor. 'den tanıdık birçok isminde mücadele ettiği 'nda turnuvanın en zorlu grubu olarak görülen F Grubu'nda sürpriz bir sonuç ortaya çıktı.

, , ve Macaristan'ın yer aldığı F Grubu, futbolseverlere göre turnuvanın şampiyonunu çıkaracak grup olarak görülüyor.

Grubun en zayıf halkası Macaristan, günün ilk maçında Fransa'ya karşı Macaristan'da bulunan 'da oynadı. Fransa'nın zorlanmadan kazanması beklenirken, Macaristan, son dünya şampiyonuna büyük sıkıntı çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında gelen 'nın golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Macaristan, ikinci yarıda bu üstünlüğü koruyamadı. 'ın 66'da gelen golüyle skoru 1-1'e getiren Fransa, Macaristan'a adeta boyun eğdi.

Karşılaşmada tanıdık bir isim olan Fenerbahçeli savunma oyuncusu de forma giydi. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı stoperin EURO 2020 boyunca göstereceği performansla piyasasını arttırması bekleniyordu.

Fransa'ya karşı oldukça başarılı bir savunma performansı çizen Szalai, , Griezmann ve 'ya maç boyunca oldukça zorluk çıkardı.

90 dakika boyunca sahada kalan Macar savunmacı, Fransa karşısında 55 kez topla buluştu, 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Öte yandan Szalai, 5 top uzaklaştırma ve 3 sahipsiz top kazanma yaptı.

23 yaşındaki Szalai için birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu bilinirken, genç stoperin bu performansı, taraftarı da oldukça sevindirdi.

İşte Szalai'nin Fransa'ya karşı OPTA istatistikleri…

Topla buluşma: 55

İsabetli pas: 34

Pas %: 79.1

İkili mücadele: 3/6

Uzaklaştırma: 5

Sahipsiz top kazanma: 3

Pas arası: 1

Top kapma: 1

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Fransa karşısında damga vurdu! Fenerbahçeli Attila Szalai’den dikkat çeken istatistik…
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