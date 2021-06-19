Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü bulduğu ve başkanlık seçiminin ardından resmen açıklanacağı iddia edildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar söz konusu isme tepki göstererek Bielsa ve Ersun Yanal isimlerini sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına soktu. İşte son dakika haberinin detayları...
Her gün yeni bir isim ortaya atılırken, son olarak başkan Ali Koç'un, "Dünya genelinde futbolda tanınan, bilinen birkaç isimden 'hayatta en son çalışacağım yer Türkiye' yaklaşımını gördüm" açıklaması, 'Başkan çalışacak hoca bulamıyor' yorumlarını da beraberinde getirdi.
'O ZAMAN YANAL OLSUN'
54 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertlilere prensipte 'Evet' dediği, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin ardından isminin açıklanacağı iddia edildi.
Ancak bu durum taraftarın tepkisine neden oldu. Önceki gün Marco Silva'da olduğu gibi sosyal medyada yine Bielsa ismi en çok konuşulanlar arasına girdi.
"Bielsa listeye girip daha kalitesiz hocalar gelemez" yorumları yapılırken, taraftarlar "Eğer yabancı bulunmuyorsa Ersun Yanal geri dönsün" diyerek tecrübeli çalıştırıcıyı gündeme taşıdı.
ALİ KOÇ'A SERT TEPKİ
Başkan Ali Koç'un yönetiminde bulunan ancak daha sonra istifa eden aynı zamanda eski başkanlardan Ali Şen'in oğlu olan Metin Şen dün sosyal medyadan Koç'u eleştirdi:
"Teknik adam seçimini bu kadar uzatırsan yorumların ardı arkası kesilmez. Üç senede 6 teknik direktör ile çalışırsan gelmek için can atmazlar."
DALİC KİMDİR?
Hırvat Zlatko Dalic'in ismi geçen sezon Erol Bulut öncesinde de Fenerbahçe ile anılmıştı. 54 yaşındaki hoca kariyerinde Rijeka, Dinamo Trana, Slaven Bleupo, Faisaly, Al-Hilal ve Al-Ain takımlarında görev yaptı.
Hırvat çalıştırıcı 2017 yılından bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nı yönetiyor. 2018 Dünya Kupası'nda finallere taşıdığı takımını dünya ikincisi yapmıştı.
- Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu devam ediyor. Ali Koç, "Konuştuğum isimler Türkiye'ye gelmek istemiyor" dedi. Bu sözleri nasıl yorumlamalıyız?
GÜRCAN BİLGİÇ - BU DİNAMİKLERİ BİLMESİ GEREK
Kariyerli bir teknik direktörü düşük bütçe ile yöneteceği bir takıma getirmek kolay değil. Hem hocanın kazanacağı miktar hem ortaya koyacağı iddia nedeniyle bugün Türkiye'deki her takım bütçe yaratmakta zorlanır. Ali Koç, "Türkiye" derken muhtemelen ekonomiyi kastediyor. Bir iş insanı olarak bu dinamikleri çoktan fark etmeliydi. Çünkü 'Onu gönder-bunu getir' yapacaksanız harcayacak paranız olacak.
Real Madrid'in bile transfer yapmadan geçtiği bir sezondan bahsediyoruz. Sanırım, kongre öncesinde bir sonuca ulaşmış olacaktır. Ortaya atılan isimlerin hiçbirini yönetim dillendirmedi. Dolayısıyla bir hedef sapmasından dolayı değil, teknik direktör kararının bu kadar gecikmesi nedeniyle eleştirilebilirler.
MURAT ÖZBOSTAN - GETİRMESİNİ BİLECEKSİNİZ
Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak teknik adam arıyor. Bunu bulmak kolay olsa da adaylar da önüne kocaman bir liste uzatıyor. Hem alacağı ücret hem de isteyeceği transferler... Teknik adam skalasını çok üst çizgide tutan başkan, şimdi bunu bayağı bir aşağı indirdi. Portekiz ve Almanya modeli derken Balkanlar'a da gitti. "Türkiye'ye gelmek istemiyorlar" demiş başkan Koç.
Getirmesini bilmek lazım tabi… Bahaneye sığınacak bir durum yok.. Gelen geliyor. Öyle 1.5-2 milyon Euro'ya kariyerli, kupalar kaldırmış, şampiyonluklar kazanmış teknik adam getirmek imkânsız. Günler geçiyor, ligler biteli bir ay olmuş.. Fenerbahçe'nin hocası hâlâ yok.. Gelecek, takımı tanıyacak, gidenler gidecek, gelenler gelecek. Bu ateşten gömleği kim giyerse giysin işi gerçekten çok zor. Ben olsam yerli hoca ile devam ederim.