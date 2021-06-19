MURAT ÖZBOSTAN - GETİRMESİNİ BİLECEKSİNİZ

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak teknik adam arıyor. Bunu bulmak kolay olsa da adaylar da önüne kocaman bir liste uzatıyor. Hem alacağı ücret hem de isteyeceği transferler... Teknik adam skalasını çok üst çizgide tutan başkan, şimdi bunu bayağı bir aşağı indirdi. Portekiz ve Almanya modeli derken Balkanlar'a da gitti. "Türkiye'ye gelmek istemiyorlar" demiş başkan Koç.