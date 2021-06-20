Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile EURO 2020 günün maçları listesi!
Giriş Tarihi: 20.6.2021 10:13 Son Güncelleme: 20.6.2021 10:14

EURO 2020'de ? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile EURO 2020 günün maçları listesi!

EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile EURO 2020 günün maçları listesi!

EURO 2020 Futbol Şampiyonası hız kesmeden devam ederken günün maçları günün maçları da merak ediliyor. Bilindiği üzere, bu sene Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından izleniyor. Bu noktada, TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Peki, EURO 2020'de ? İşte, TRT Spor ve TRT 1 canlı yayın akışı listesi 20 Haziran 2021

TRT Spor ve listesi, EURO 2020 devam ederken sık sık araştırılıyor. Bu yıl, Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Durum böyle olunca, EURO 2020'de konusuyla ilgili araştırmalar futbolseverler tarafından yapılıyor.

TRT SPOR & TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 20 HAZİRAN 2021 PAZAR

Futbolseverler, TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından EURO 2020 maçlarını canlı olarak izleyebiliyor. EURO 2020'de bugün de birbirinden önemli maçlar var. Peki, EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak?

İşte, 20 Haziran TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı listesi

EURO 2020'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:

  • İtalya - Galler (19.00)
  • İsviçre - Türkiye (19.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 Yıldızların Yolu

15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Macaristan-Fransa"

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Portekiz-Almanya" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İspanya-Polonya" (Canlı)

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

11:00 Yüz Yüze Futbol (Canlı)

11:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

12:00 Spor Bülteni (Canlı)

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Haftasonu (Canlı)

14:00 Kupa Günlüğü (Canlı)

15:50 Efsanelerin İzinde

15:55 Hava Durumu

16:00 Spor Haftasonu (Canlı)

17:45 UEFA EURO 2020 ÖZETLER

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Kupa Günlüğü (Canlı)

19:45 UEFA EURO 2020 ÖZETLER

20:00 Spor Bülteni (Canlı)

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

22:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " PORTEKİZ - ALMANYA "

23:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER

23:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

00:00 Kupa Gecesi (Canlı)

02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İSPANYA - POLONYA "

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EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile EURO 2020 günün maçları listesi!
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