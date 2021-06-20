Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim ile sözleşme imzalanıyor! Kritik gün Çarşamba... (Sabah.com.tr Özel)

Son dakika haberi... Galatasaray'da kıran kırana geçen başkanlık yarışının ardından sarı-kırmızılı camianın 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ın ilk beklenen icraatlerinden birisi Fatih Terim'le yeni sözleşme imzalamaktı. Başkanlığının tescil edilmesinin ardından ilk açıklamalarını, "Verdiğimiz sözleri tutacağız." şeklinde yapan Elmas, Pazartesi günü itibarıyla Galatasaray'da geleneksel olan Galatasaraylılar Cemiyeti'nde başkanlık kutlamasını yapacak.
Başkanlık kutlamasının ardından Salı günü ise Burak Elmas ve yöneticiler kulüpte yapılacak mazbata törenine katılacak ve Mustafa Cengiz'den görevi devralacak.
FATİH TERİM'LE YENİ SÖZLEŞME...
Galatasaray tarafarının merakla beklediği Fatih Terim'le yeni sözleşme töreni ise Çarşamba günü gerçekleşecek. Burak Elmas, mazbatasını aldıktan sonra Çarşamba günü Fatih Terim'le sözleşme imzalayacak.
Galatasaray, 21 Temmuz tarihinde Hollanda'nın köklü ekiplerinden PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için 14 Haziran tarihinde Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklara başlamıştı.
BURAK ELMAS'TAN FATİH TERİM AÇIKLAMASI!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fatih Terim'le görüşme sağlandığını ve Fatih Terim'in Pazartesi günü Florya'da takımın başında olacağını açıkladı.
Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.— Burak Elmas (@burakelmas_tr) June 20, 2021
Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı @fatihterim'dir.
Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız
TERİM OY KULLANMADI
31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim dün oy kullanma hakkına sahipti. Ancak seçim sürecinde ismi gündemden düşmeyen Terim, camiaya yönlendirme yapmama adına seçime katılmadı ve oy kullanmadı.
"YARINDAN TEZİ YOK"
Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas, başkanlığının tescil edilmesinin ardından ilk sözlerini söyledi. Elmas, "Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız." diye konuştu.
İşte Burak Elmas'ın ilk sözleri...
"Tüm üyelerimize, bana ve ekibime göstermiş oldukları teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Bu Galatasaray'a yakışan yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara, Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum."
"Bu seçim, Galatasaray için çok önemli bir seçim. Galatasaray kararını verdi, kaybeden kimse yok. Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız."
"Bu uzun maratonda benim ailem olan ve beni bir saniye yalnız bırakmayan tüm ekip arkadaşlarıma müteşekkirim, iyi ki varsınız. Sevgili aileme de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yaşasın Galatasaray!"
"Kimse merak etmesin camiaya verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ekibimizi tanıtarak bir süreç yürüttük. Yapacak çok işimiz var. Yeni başlıyoruz. Mazbatayı aldıktan sonra sözlerimizi tutacağız."