Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim ile sözleşme imzalanıyor! Kritik gün Çarşamba... (Sabah.com.tr Özel)
Giriş Tarihi: 20.6.2021 17:39 Son Güncelleme: 20.6.2021 18:00

: 'da ile sözleşme imzalanıyor! Kritik gün Çarşamba... (Sabah.com.tr Özel)

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim ile sözleşme imzalanıyor! Kritik gün Çarşamba... Sabah.com.tr Özel

haberi... 'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor! muhabiri 'ın haberine göre Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı , Salı günü mazbatasını aldıktan sonra Çarşamba günü ile sözleşme imzalayacak. Burak Elmas, başkan seçildikten sonra 'Camiamıza verdiğimiz sözleri tutacağız.' ifadesini kullanmıştı.

haberi... 'da kıran kırana geçen başkanlık yarışının ardından sarı-kırmızılı camianın 38. başkanı seçilen 'ın ilk beklenen icraatlerinden birisi 'le yeni sözleşme imzalamaktı. Başkanlığının tescil edilmesinin ardından ilk açıklamalarını, "Verdiğimiz sözleri tutacağız." şeklinde yapan Elmas, Pazartesi günü itibarıyla Galatasaray'da geleneksel olan 'nde başkanlık kutlamasını yapacak.

Başkanlık kutlamasının ardından Salı günü ise Burak Elmas ve yöneticiler kulüpte yapılacak mazbata törenine katılacak ve 'den görevi devralacak.

FATİH TERİM'LE YENİ SÖZLEŞME...

Galatasaray tarafarının merakla beklediği Fatih Terim'le yeni sözleşme töreni ise Çarşamba günü gerçekleşecek. Burak Elmas, mazbatasını aldıktan sonra Çarşamba günü Fatih Terim'le sözleşme imzalayacak.

'de 2020-2021 sezonunun sona ermesinin ardından 31 Mayıs tarihinde biten sözleşmesiyle birlikte 'daki eşyalarını toplayarak Bodrum'a tatile giden Fatih Terim, Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte yeniden sarı-kırmızılı camiayla buluşuyor.

Galatasaray, 21 Temmuz tarihinde 'nın köklü ekiplerinden PSV Eindhoven ile oynayacağı ön eleme maçları için 14 Haziran tarihinde yönetiminde hazırlıklara başlamıştı.

BURAK ELMAS'TAN FATİH TERİM AÇIKLAMASI!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fatih Terim'le görüşme sağlandığını ve Fatih Terim'in Pazartesi günü Florya'da takımın başında olacağını açıkladı.

TERİM OY KULLANMADI

31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim dün oy kullanma hakkına sahipti. Ancak seçim sürecinde ismi gündemden düşmeyen Terim, camiaya yönlendirme yapmama adına seçime katılmadı ve oy kullanmadı.

"YARINDAN TEZİ YOK"

Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas, başkanlığının tescil edilmesinin ardından ilk sözlerini söyledi. Elmas, "Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız." diye konuştu.

İşte Burak Elmas'ın ilk sözleri...

"Tüm üyelerimize, bana ve ekibime göstermiş oldukları teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Bu Galatasaray'a yakışan yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara, Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum."

"Bu seçim, Galatasaray için çok önemli bir seçim. Galatasaray kararını verdi, kaybeden kimse yok. Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız."

"Bu uzun maratonda benim ailem olan ve beni bir saniye yalnız bırakmayan tüm ekip arkadaşlarıma müteşekkirim, iyi ki varsınız. Sevgili aileme de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yaşasın Galatasaray!"

"Kimse merak etmesin camiaya verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ekibimizi tanıtarak bir süreç yürüttük. Yapacak çok işimiz var. Yeni başlıyoruz. Mazbatayı aldıktan sonra sözlerimizi tutacağız."

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim ile sözleşme imzalanıyor! Kritik gün Çarşamba... (Sabah.com.tr Özel)
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