Son dakika: Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'ten flaş Fenerbahçe açıklaması!

"NEDEN BAHSETTİĞİNİZ HAKKINDA HİÇBİR FİKRİM YOK"

Zlatko Dalic: "Fenerbahçe ile herhangi bir temas kurmadım. Neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok. Bu söylentiler umurumda değil ve düşünmüyorum da. Sadece Hırvatistan Milli Takımı'na ve EURO 2020'ye odaklandım."