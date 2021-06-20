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Giriş Tarihi: 20.6.2021 13:35 Son Güncelleme: 20.6.2021 13:38

Son dakika: Hırvatistan Teknik Direktörü 'ten flaş Fenerbahçe açıklaması!

Son dakika: Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'ten flaş Fenerbahçe açıklaması!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasından sonra takıma hangi hocanın getirileceği merak ediliyor. Birkaç hocayla görüşen Fenerbahçe'de henüz netleşen bir şey yok. Fenerbahçe'nin son olarak Hırvatistan Milli Takım hocası ile görüştüğü iddia edilmişti. Boşnak hocadan flaş açıklama geldi...

Fenerbahçe'de bu ay sonu yapılacak başkanlık seçimi sonrası gözler yeni teknik direktöre çevrilecek. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasından sonra konuşan başkan Ali Koç, Alman veya ekolünden bir hoca getirmek istediklerini açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra Fenerbahçe'nin gündemine bir çok hoca geldi.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Ali Koç, 3-4 hocayla görüştüklerini ifade etmişti. Fenerbahçe'nin gündeminde, , , , Rafael Benitez gibi deneyimli teknik adamlar vardı. Son olarak Lucien Favre ile görüşmelere devam eden Fenerbahçe, İsviçreli teknik adamın yüksek maaş talebi sebebiyle bu transferden vazgeçmişti.

SON DAKİKA - ZLATKO DALİC'TEN FLAŞ FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

EURO 2020'de Hırvatistan Milli Takım teknik direktörü olarak görevine devam eden Zlatko Dalic, Hırvat basınında yer alan bir habere göre Fenerbahçe ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

ZLATKO DALİC'TEN İDDİLARA YANIT GELDİ

Hırvat basınından Vecernji list'te yer alan bir habere göre Zlatko Dalic, Fenerbahçe ile ilgili herhangi bir temasın yaşanmadığını ifade etti. Ayrıca Dalic, EURO 2020'ye odaklandığını ve hiçbir görüşme yapmadığını dile getirdi.

"NEDEN BAHSETTİĞİNİZ HAKKINDA HİÇBİR FİKRİM YOK"

Zlatko Dalic: "Fenerbahçe ile herhangi bir temas kurmadım. Neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok. Bu söylentiler umurumda değil ve düşünmüyorum da. Sadece Hırvatistan Milli Takımı'na ve EURO 2020'ye odaklandım."

Deneyimli teknik adamın Hırvatistan ile sözleşmesş Aralık 2022'ye kadar devam ediyor. Hırvatistan'ın EURO 2020'de oynadığı iki maç sonrası ortaya konulan futbol yüzünden Dalic sert bir şekilde eleştiriliyor.

ALİ KOÇ'A SERT TEPKİ

Başkan Ali Koç'un yönetiminde bulunan ancak daha sonra istifa eden aynı zamanda eski başkanlardan Ali Şen'in oğlu olan Metin Şen dün sosyal medyadan Koç'u eleştirdi:

"Teknik adam seçimini bu kadar uzatırsan yorumların ardı arkası kesilmez. Üç senede 6 teknik direktör ile çalışırsan gelmek için can atmazlar."

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Son dakika: Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'ten flaş Fenerbahçe açıklaması!
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