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Giriş Tarihi: 21.6.2021 13:19 Son Güncelleme: 21.6.2021 13:35

'da sesleri

DHA
Altay'da Miroslav Stoch sesleri

'in yeni ekiplerinden 'ın eski Fenerbahçeli 'la prensipte anlaştığı iddia edildi. Son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında görev alan 31 yaşındaki Slovak sol kanat oyuncusunun İzmir temsilcisiyle sözleşme imzalamaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Geçen sezon Polonya'da ligde 8, kupada 1 müsabakada görev alan Stoch'un bonservisinin elinde olması nedeniyle yönetiminin Zaglebie Lubin'e bir ödeme yapmayacağı ifade edildi.

Slovakya Milli Takımı'nın yanı sıra ülkesinde Nitra, İngiltere'de , Hollonda'da Twente, Yunanistan'da , Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Ain, Çekya'da formalarını terleten , Türkiye'de 'nin yanı sıra 'da top koşturdu.

Stoch'un Fenerbahçe formasıyla 3 Mart 2012'de Gençlerbirliği'ne attığı gol, FIFA tarafından 2011-2012 sezonunda atılmış en güzel ilk 3 gol arasına girerek, Puskas Ödülü'ne layık görülmüştü.

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Altay'da Miroslav Stoch sesleri
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