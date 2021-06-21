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Giriş Tarihi: 21.6.2021

ile temas kurmadım

UĞUR ÇEM
F.Bahçe ile temas kurmadım

’nın hocası, adının ile anılmasına tepki göstererek, “Neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok” ifadelerini kullandı

Başkanı , yeni teknik direktör için "Alman ya da ekolünden olacak" derken, Hırvatistan'ın teknik direktörü 'in de adı öne atılmıştı. Geçtiğimiz sezonun başında 54 yaşındaki çalıştırıcı için nabız yoklayan ancak Dalic'in EURO 2020'de yer almak istemesiyle geri adım atan Kanarya'da bir kez daha bu isim gündeme geldi. Yönetim, sessiz sedasız yeni hoca üstünde çalışırken bir türlü açıklama gelmedi. Hırvat basınından 'Vecernji list'in haberine göre ise Dalic, F.Bahçe ile hiç görüşmediğini açıkladı. EURO 2020'ye odaklandığını ve gelecek teklifleri düşünmediğini de sözlerine ekleyen 54 yaşındaki hoca, "Fenerbahçe ile herhangi bir temas kurmadım. Neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok. Bu söylentiler umurumda değil ve düşünmüyorum da. Sadece Hırvatistan Milli Takımı'na ve EURO 2020'ye odaklandım" dedi.

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F.Bahçe ile temas kurmadım
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