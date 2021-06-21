F.Bahçe ile temas kurmadım

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için "Alman ya da Portekiz ekolünden olacak" derken, Hırvatistan'ın teknik direktörü Zlatko Dalic'in de adı öne atılmıştı. Geçtiğimiz sezonun başında 54 yaşındaki çalıştırıcı için nabız yoklayan ancak Dalic'in EURO 2020'de yer almak istemesiyle geri adım atan Kanarya'da bir kez daha bu isim gündeme geldi. Yönetim, sessiz sedasız yeni hoca üstünde çalışırkenbir türlü açıklama gelmedi. Hırvat basınından 'Vecernji list'in haberine göre ise Dalic, F.Bahçe ile hiç görüşmediğini açıkladı. EURO 2020'ye odaklandığını ve gelecek teklifleri düşünmediğini de sözlerine ekleyen 54 yaşındaki hoca, "Fenerbahçe ile herhangibir temas kurmadım. Neden bahsettiğiniz hakkındahiçbir fikrim yok. Bu söylentiler umurumdadeğil ve düşünmüyorum da. Sadece Hırvatistan MilliTakımı'na ve EURO 2020'ye odaklandım" dedi.