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Giriş Tarihi: 21.6.2021 10:52

'de bilmecesi

DHA
Göztepe'de Lourency Rodriguez bilmecesi

 Başkanı 'in haftalar önce transferini açıkladığı kanat oyuncusu 'in transferi yılan hikayesine döndü. Henüz transferi resmiyet kazanmayan 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardan daha fazla para talep ettiği iddia edildi.

Başkanı 'in haftalar önce transferini açıkladığı kanat oyuncusu 'in transferi yılan hikayesine döndü. Portekiz'in takımında forma giyen Brezilyalı oyuncuyla anlaşıldığının açıklanmasının ardından Rodriguez bir türlü imza atmadı. Henüz transferi resmiyet kazanmayan 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardan daha fazla para talep ettiği iddia edildi.

Bunun üzerine transferin birkaç gün önce rafa kalktığı fakat Rodriguez'le tekrar masaya oturulup sorunların çözüldüğü bildirildi. Mali sorunların giderilmesiyle Rodriguez'in bu hafta İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ülkesinde Chapecoense'de futbola başlayan Rodriguez, Vila Nova, Brasil De Pelotas ve Gil Vicente'de oynadı. Futbolcu geçen sezon 34 lig maçına çıkıp 5 gol attı, 1 de asist yaptı.

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Göztepe'de Lourency Rodriguez bilmecesi
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