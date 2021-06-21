Göztepe'de Lourency Rodriguez bilmecesi

Bunun üzerine transferin birkaç gün önce rafa kalktığı fakat Rodriguez'le tekrar masaya oturulup sorunların çözüldüğü bildirildi. Mali sorunların giderilmesiyle Rodriguez'in bu hafta İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ülkesinde Chapecoense'de futbola başlayan Rodriguez, Vila Nova, Brasil De Pelotas ve Gil Vicente'de oynadı. Futbolcu geçen sezon 34 lig maçına çıkıp 5 gol attı, 1 de asist yaptı.