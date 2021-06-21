İtalya - Galler maçında Roberto Mancini neden kaleci değişikliği yaptı? Futbolculuğundan gelme pişmanlık...

EURO 2020'de İtalya fırtınası esiyor. Gök Maviler, Türkiye, İsviçre ve Galler'in bulunduğu A Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puanla gruptan lider çıktı. İtalya, oynadığı iştahlı futbolla da turnuvanın en büyük favorilerinden olduğunu gösterdi.
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, son Galler maçında nedeni çok merak edilen bir değişikliğe gitti.
Mancini maçın 89. dakikasında Gianluigi Donnarumma'nın yerine yedek kaleci Salvatore Sirigu'yu oyuna aldı.
56 yaşındaki tecrübeli teknik adam, EURO 2020'de İtalya kadrosundaki 26 futbolcunun 25'ine de süre verip oynattı.
Euro 2020'de grubunu lider tamamlayan İtalya'da şu ana kadar forma şansı bulamayan tek oyuncu 3. kaleci Alex Meret.
Galler maçının 89. dakikasında kalede değişikliğe giden Mancini, Donnarumma'nın yerine Sirigu'yu oyuna sürmüştü. Alışılmışın dışındaki bu değişikliğin ardında, Mancini'nin kadrodaki herkese süre verme isteği yatıyor.
Roberto Mancini'nin bu konudaki hassasiyeti futbolculuk yıllarına dayanıyor. İtalya'nın 1990 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Mancini, o turnuvada hiç süre almaması en büyük pişmanlıklarından biri olarak gösteriyor.
Geçmişteki turnuvalara göz attığımızda, İtalyan teknik adamlar genellikle geniş bir rotasyon tercih ediyor.
EURO 2016: ANTONIO CONTE
Conte, Avrupa Şampiyonası kadrosuna çağırdığı 23 oyuncudan 22'sine şans vermiş, Fransa'da sahaya ayak basmayan tek isim Marchetti olmuştu. Euro 2016'ya da tıpkı Euro 2020 gibi ikide iki yaparak giren İtalya, gruptaki son maçında İrlanda'ya karşı rotasyona gitme şansı bulmuştu. İrlanda'ya 1-0 yenilmesine rağmen gruptan lider çıkan İtalya, çeyrek finalde Almanya'ya penaltılar sonucunda kaybederek elendi.
2014 DÜNYA KUPASI: CESARE PRANDELLI
Prandelli'nin kadrosundaki 23 oyuncunun 21'i turnuvada forma giyme fırsatı buldu. Ancak kupaya İngiltere galibiyetiyle moralli başlayan İtalya, kalan maçlarda hayal kırıklığı yaşadı. İkinci maçta Kosta Rika'ya karşı şok bir yenilgi alan İtalya'da Prandelli, kritik Uruguay mücadelesine açılış maçında İngiltere'ye karşı kullandığı 11'de dört değişiklik yaparak başladı. Ancak Uruguay'a da tek golle boyun eğen İtalya, grubu üçüncü sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti.
2010 DÜNYA KUPASI: MARCELO LIPPI
23 kişilik kadroda yer alan isimlerin drdü hiç süre almadı (De Sanctis, Bonucci, Bocchetti ve Palombo). Paraguay, Slovakya ve Yeni Zelanda ile aynı grupta yer alan İtalya, şaşırtıcı biçimde galibiyet dahi alamadan son sırada kaldı.
EURO 2008: ROBERTO DONADONI
Avusturya ile İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Donadoni, dört oyuncusuna şans vermemişti (Amelia, De Sanctis, Gamberini ve Borriello). Gruptan son maçta gelen Fransa galibiyetiyle çıkan İtalya, çeyrek finalde şampiyon İspanya'ya penaltılar sonucunda elendi.