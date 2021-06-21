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Giriş Tarihi: 21.6.2021 18:41 Son Güncelleme: 21.6.2021 18:45

İtalya - maçında Roberto Mancini neden kaleci değişikliği yaptı? Futbolculuğundan gelme pişmanlık...

İtalya - Galler maçında Roberto Mancini neden kaleci değişikliği yaptı? Futbolculuğundan gelme pişmanlık...

'de Milli takımın da bulunduğu A Grubu'ndaki 3 maçını da kazanan İtalya 3'te 3 yaparak 9 puanla gruptan lider çıktı. İtalya'da Teknik Direktör Roberto Mancini'nin maçının son anlarında kaleci değişikliğne gitmesi futbolseverlerde büyük bir merak uyandırdı. İşte Mancini'nin futbolculuk yıllarından gelen hikayesiyle Donnarumma - Sirigu değişikliği...

'de İtalya fırtınası esiyor. , Türkiye, İsviçre ve 'in bulunduğu A Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puanla gruptan lider çıktı. İtalya, oynadığı iştahlı futbolla da turnuvanın en büyük favorilerinden olduğunu gösterdi.

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, son Galler maçında nedeni çok merak edilen bir değişikliğe gitti.

Mancini maçın 89. dakikasında 'nın yerine yedek kaleci 'yu oyuna aldı.

56 yaşındaki tecrübeli teknik adam, EURO 2020'de İtalya kadrosundaki 26 futbolcunun 25'ine de süre verip oynattı.

Euro 2020'de grubunu lider tamamlayan İtalya'da şu ana kadar forma şansı bulamayan tek oyuncu 3. kaleci .

Galler maçının 89. dakikasında kalede değişikliğe giden Mancini, Donnarumma'nın yerine Sirigu'yu oyuna sürmüştü. Alışılmışın dışındaki bu değişikliğin ardında, Mancini'nin kadrodaki herkese süre verme isteği yatıyor.

Roberto Mancini'nin bu konudaki hassasiyeti futbolculuk yıllarına dayanıyor. İtalya'nın kadrosunda yer alan Mancini, o turnuvada hiç süre almaması en büyük pişmanlıklarından biri olarak gösteriyor.

Geçmişteki turnuvalara göz attığımızda, İtalyan teknik adamlar genellikle geniş bir rotasyon tercih ediyor.

EURO 2016: ANTONIO CONTE

Conte, Avrupa Şampiyonası kadrosuna çağırdığı 23 oyuncudan 22'sine şans vermiş, Fransa'da sahaya ayak basmayan tek isim Marchetti olmuştu. 'ya da tıpkı Euro 2020 gibi ikide iki yaparak giren İtalya, gruptaki son maçında İrlanda'ya karşı rotasyona gitme şansı bulmuştu. İrlanda'ya 1-0 yenilmesine rağmen gruptan lider çıkan İtalya, çeyrek finalde Almanya'ya penaltılar sonucunda kaybederek elendi.

2014 DÜNYA KUPASI: CESARE PRANDELLI

Prandelli'nin kadrosundaki 23 oyuncunun 21'i turnuvada forma giyme fırsatı buldu. Ancak kupaya İngiltere galibiyetiyle moralli başlayan İtalya, kalan maçlarda hayal kırıklığı yaşadı. İkinci maçta Kosta Rika'ya karşı şok bir yenilgi alan İtalya'da Prandelli, kritik Uruguay mücadelesine açılış maçında İngiltere'ye karşı kullandığı 11'de dört değişiklik yaparak başladı. Ancak Uruguay'a da tek golle boyun eğen İtalya, grubu üçüncü sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti.

2010 DÜNYA KUPASI: MARCELO LIPPI

23 kişilik kadroda yer alan isimlerin drdü hiç süre almadı (De Sanctis, Bonucci, Bocchetti ve Palombo). Paraguay, Slovakya ve Yeni Zelanda ile aynı grupta yer alan İtalya, şaşırtıcı biçimde galibiyet dahi alamadan son sırada kaldı.

EURO 2008: ROBERTO DONADONI

Avusturya ile İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Donadoni, dört oyuncusuna şans vermemişti (Amelia, De Sanctis, Gamberini ve Borriello). Gruptan son maçta gelen Fransa galibiyetiyle çıkan İtalya, çeyrek finalde şampiyon İspanya'ya penaltılar sonucunda elendi.

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İtalya - Galler maçında Roberto Mancini neden kaleci değişikliği yaptı? Futbolculuğundan gelme pişmanlık...
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