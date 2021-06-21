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Giriş Tarihi: 21.6.2021 18:51 Son Güncelleme: 21.6.2021 19:00

Son dakika: Futbolseverlerin rüyası gerçekleşiyor! ve ’da buluşuyor…

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Son dakika: Futbolseverlerin rüyası gerçekleşiyor! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Barcelona’da buluşuyor…

Son dakika haberi… Futbol dünyasının en büyük ikilisi olarak görülen ve , kariyerlerinin son dönemine doğru girdi. Toplanmadık başarı ve ödül bırakmayan iki dünya yıldızı futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı. Kariyeri boyunca ’dan ayrılmayan Arjantinli yıldız , takımdan ayrılacağı söylentilerini geride bırakarak devinde kalmayı tercih etmişti. Ronaldo’nun ise bu yaz transfer döneminde ’tan ayrılması bekleniyor. İspanyol basınından gelen sürpriz iddia, Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi bir araya getirmeyi planladığını yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi... Futbolda tarihin en büyük iki yıldızı olarak görülen ve , son 15 yıl boyunca yakaladıkları başarılar ve kazandıkları ödüllerle tarihe adlarını altın harflerle yazdırdı. İki yıldız isimde kariyerlerinin son dönemine girerken yeni sezonda ne yapacaklarına henüz karar vermedi.

'da sezon boyunca transfer söylentileriyle boğuşan Lionel 'nin Barcelona'da kalmayı seçtiği söylense de henüz resmi imzalar atılmadı. Cristiano Ronaldo'nun ise 'ta devam eden kariyerini farklı bir takımda sürdürmesi bekleniyor.

RÜYA BARCELONA'DA GERÇEKLEŞECEK Mİ?

gazetesi , bu sezon Barcelona'da başkan seçilen Joan Laporta'nın, futbolun iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi Barcelona'da buluşturmaya hazırlandığını yazdı.

Modern futbolun en büyük iki efsanesini aynı takımda buluşturmak için çalışmalara başlayan başkan Joan Laporta, Ronaldo'nun şu anki takımı Juventus'a takas teklifinde bulunması bekleniyor.

Kadroda yer alan ancak satılması gündemde olan Griezmann, Coutinho ve Sergi Roberto'yu Juventus'a önerecek olan Barcelona yönetimi, oyuncuların gönderilmesiyle beraber Ronaldo için maaş bütçesi ayırmayı planlıyor.

Futbolseverlerin en çok ayrıştığı konu olan "Ronaldo mu Messi mi?" tartışmaları iki yıldızın Barcelona'da bir araya gelmesiyle birlikte son bulabilir.

"KARİYERİNE HAYRANIM"

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2019 yılında verdiği bir röportajda Lionel Messi için övgü dolu sözlerde bulunmuştu. Ronaldo, Messi'nin kariyerine hayran olduğunu söyleyerek, "LaLiga'dan ayrıldığımda sorun yaşadım, çünkü onunla yaşadığım rekabet beni ayakta tutuyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Lionel Messi ise Cristiano Ronaldo hakkındaki görüşlerini şu sözlerle aktarmıştı:

"Neymar, Kylian Mbappe, Luis Suarez, Eden Hazard... herhangi biri dünyanın en iyisi olabilir. Ama Cristiano'yu o gruptan çıkardım ve yanıma aldım."

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Son dakika: Futbolseverlerin rüyası gerçekleşiyor! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Barcelona’da buluşuyor…
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