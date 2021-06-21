Son dakika: Futbolseverlerin rüyası gerçekleşiyor! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Barcelona’da buluşuyor…

Son dakika haberi... Futbolda tarihin en büyük iki yıldızı olarak görülen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, son 15 yıl boyunca yakaladıkları başarılar ve kazandıkları ödüllerle tarihe adlarını altın harflerle yazdırdı. İki yıldız isimde kariyerlerinin son dönemine girerken yeni sezonda ne yapacaklarına henüz karar vermedi.