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Giriş Tarihi: 21.6.2021 23:00

: Hepimiz el ele vererek yapacağız

AA
Yusuf Yazıcı: Hepimiz el ele vererek yapacağız

ekiplerinden forması giyen milli futbolcu , 'na () grup aşamasında elendikleri için çok üzgün olduğunu ifade etti. Yusuf, "Çok üzgünüz. Siz, biz, hepimiz. Çok daha iyisi olsun istemiştik, çok daha iyisini de hak etmiştik, hak etmiştiniz ama olmadı" dedi.

ekiplerinden forması giyen milli futbolcu , 'na () grup aşamasında elendikleri için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Sosyal paylaşım sitesi hesabından duygularını dile getiren 24 yaşındaki oyuncu, "Çok üzgünüz. Siz, biz, hepimiz. Çok daha iyisi olsun istemiştik, çok daha iyisini de hak etmiştik, hak etmiştiniz ama olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcular olarak hatalarından ders çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Yusuf Yazıcı, "Sıkıntılı geçen bir senenin sonunda yüzünüze bir parça gülümseme, kalplerinize bir parça mutluluk kondurmaktı hedefimiz. Olmadı. Ama öğrenerek, ders alarak, her zamanki gibi umudumuzu koruyarak çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Bunu yine hepimiz el ele vererek yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kadrosunda Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı , A Grubu'nu puansız son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etmişti.

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Yusuf Yazıcı: Hepimiz el ele vererek yapacağız
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