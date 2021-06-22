Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Futbol dünyasının hayali gerçekleşecek mi? Son Dakika Haberi:Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için Barcelona iddiası...
Giriş Tarihi: 22.6.2021 07:20 Son Güncelleme: 22.6.2021 07:31

Futbol dünyasının hayali gerçekleşecek mi? Son Dakika Haberi: ve için iddiası...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Futbol dünyasının hayali gerçekleşecek mi? Son Dakika Haberi:Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için Barcelona iddiası...

Son dakika haberi… Futbol dünyasının en büyük ikilisi olarak görülen ve , kariyerlerinin son dönemine doğru girdi. Toplanmadık başarı ve ödül bırakmayan iki dünya yıldızı futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı. Kariyeri boyunca ’dan ayrılmayan Arjantinli yıldız , takımdan ayrılacağı söylentilerini geride bırakarak devinde kalmayı tercih etmişti. Ronaldo’nun ise bu yaz transfer döneminde ’tan ayrılması bekleniyor. İspanyol basınından gelen sürpriz iddia, Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi bir araya getirmeyi planladığını yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi... Futbolda tarihin en büyük iki yıldızı olarak görülen ve , son 15 yıl boyunca yakaladıkları başarılar ve kazandıkları ödüllerle tarihe adlarını altın harflerle yazdırdı. İki yıldız isimde kariyerlerinin son dönemine girerken yeni sezonda ne yapacaklarına henüz karar vermedi.

'da sezon boyunca transfer söylentileriyle boğuşan Lionel 'nin Barcelona'da kalmayı seçtiği söylense de henüz resmi imzalar atılmadı. Cristiano Ronaldo'nun ise 'ta devam eden kariyerini farklı bir takımda sürdürmesi bekleniyor.

RÜYA BARCELONA'DA GERÇEKLEŞECEK Mİ?

gazetesi , bu sezon Barcelona'da başkan seçilen Joan Laporta'nın, futbolun iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi Barcelona'da buluşturmaya hazırlandığını yazdı.

Modern futbolun en büyük iki efsanesini aynı takımda buluşturmak için çalışmalara başlayan başkan Joan Laporta, Ronaldo'nun şu anki takımı Juventus'a takas teklifinde bulunması bekleniyor.

Kadroda yer alan ancak satılması gündemde olan Griezmann, Coutinho ve Sergi Roberto'yu Juventus'a önerecek olan Barcelona yönetimi, oyuncuların gönderilmesiyle beraber Ronaldo için maaş bütçesi ayırmayı planlıyor.

Futbolseverlerin en çok ayrıştığı konu olan "Ronaldo mu Messi mi?" tartışmaları iki yıldızın Barcelona'da bir araya gelmesiyle birlikte son bulabilir.

"KARİYERİNE HAYRANIM"

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2019 yılında verdiği bir röportajda Lionel Messi için övgü dolu sözlerde bulunmuştu. Ronaldo, Messi'nin kariyerine hayran olduğunu söyleyerek, "LaLiga'dan ayrıldığımda sorun yaşadım, çünkü onunla yaşadığım rekabet beni ayakta tutuyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Lionel Messi ise Cristiano Ronaldo hakkındaki görüşlerini şu sözlerle aktarmıştı:

"Neymar, Kylian Mbappe, Luis Suarez, Eden Hazard... herhangi biri dünyanın en iyisi olabilir. Ama Cristiano'yu o gruptan çıkardım ve yanıma aldım."

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 21 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kritik ada konseyinde şok isim potada
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı! Sokağa çıkma yasağı ve diğer tüm yasaklar kalktı mı?
Son dakika haberi: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonuçlarını duyurdu
Son dakika: Futbol dünyasının hayali gerçekleşecek mi? Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için Barcelona iddiası...
İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Yeni İçişleri Bakanlığı genelge ile kalkan yasaklar nedir?
SON DAKİKA! Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar birbirine girdi: Cenazeme gelmeyeceksin, hakkımı helal etmiyorum
İtalya - Galler maçında Roberto Mancini neden kaleci değişikliği yaptı? Futbolculuğundan gelen pişmanlık...
İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı ve ne zaman yayınlanacak? 21 Haziran 2021 yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi bekleniyor!
Son dakika… Galatasaray eski Barcelonalı Paulinho’ya kancayı taktı! Transferde dev rakip…
Kafe ve restoran çalışma saatleri değişti mi, nasıl oldu, kafeler saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte kafe restoran çalışma saatleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Futbol dünyasının hayali gerçekleşecek mi? Son Dakika Haberi:Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için Barcelona iddiası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA