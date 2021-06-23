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Giriş Tarihi: 23.6.2021 21:59 Son Güncelleme: 23.6.2021 22:15

EURO 2020'de dev maç! Son şampiyonlar karşı karşıya... Portekiz - Fransa | CANLI

EURO 2020'de dev maç! Son şampiyonlar karşı karşıya... Portekiz - Fransa | CANLI

EURO 2020'de Ölüm Grubu olarak nitelendirilen F Grubu'nda son Dünya Şampiyonu Fransa ile son Avrupa Şampiyonu Portekiz karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetiyor. Fransa - Portekiz maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirisniz...

EURO 2020'de Ölüm Grubu olarak nitelendirilen F Grubu'nda son Dünya Şampiyonu Fransa ile son Avrupa Şampiyonu Portekiz karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetiyor. Bu mücadel bir yandan da Cristiano Ronaldo ve Kyliam Mbappe'nin düellosu olacak.

PORTEKİZ - FRANSA | CANLI ANLATIM

PORTEKİZ: Patricio, Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro, Moutinho, Silva, Pereira, Sanches, Jota, Ronaldo

FRANSA: Lloris, Kimpembe, Varane, Hernandez, Kounde, Pogba, Tolisso, Kante, Griezmann, Mbappe, Benzema

Ölüm Grubu'nda Fransa, ilk maçta Almanya'yı 1-0'la geçerken ikinci maçta ise Macaristan ile 1-1 berabere kaldı ve 4 puanla grupta lider konumda.

Portekiz ise ilk maçta Macaristan'u 3-0 mağlup etti ve sonrasında Almanya karşısında 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Son şampiyon Portekiz, grupta 3 puanla averajla 3. sırada yer alıyor.

EURO 2020'de şu ana kadar Cristiano Ronaldo, Macaristan ve Almanya maçlarında toplam 3 gol kaydetti ve 11 golle turnuva tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu.

Kylian Mbappe ise Almanya ve Macaristan maçlarında gol atamadı ve henüz EURO 2020'de gol sevinci yaşamadı.

Grubun diğer maçında ise Almanya ile Macaristan ökarşı karşıya geliyor.

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EURO 2020'de dev maç! Son şampiyonlar karşı karşıya... Portekiz - Fransa | CANLI
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