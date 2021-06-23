Galatasaray'da yeni görev dağılımı belli oluyor! 2. Başkanlık görevinde Polat Bengiserp'in olması bekleniyor. Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre yönetimde futbol şubesinden sorumlu bir yönetici olmayacak. Fatih Terim, direkt olarak Başkan Elmas'a bağlı olacak.
Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90'ıncı yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:
Başkan: Burak Elmas
İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık
Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver