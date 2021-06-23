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Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:04 Son Güncelleme: 23.6.2021 17:03

Fatih Terim direkt olarak Başkan Elmas'a bağlı olacak!

SABAH.COM.TR SPOR
Fatih Terim direkt olarak Başkan Elmas'a bağlı olacak!
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Galatasaray'da Futboldan Sorumlu Yönetici olmayacak. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, direkt olarak Başkan Elmas'a bağlı olacak. Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak başkan Burak Elmas’a bağlı çalışacak.

Galatasaray'da yeni görev dağılımı belli oluyor! 2. Başkanlık görevinde Polat Bengiserp'in olması bekleniyor. Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre yönetimde futbol şubesinden sorumlu bir yönetici olmayacak. Fatih Terim, direkt olarak Başkan Elmas'a bağlı olacak.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90'ıncı yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

Başkan: Burak Elmas

İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

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Fatih Terim direkt olarak Başkan Elmas'a bağlı olacak!
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