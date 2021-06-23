İnanılmaz hata kendi kalesine çeldi! İspanya - Slovakya | CANLI

EURO 2020 E Grubu 3. ve son maçında İspanya, Sevilla Olimpico La Cartuja Stadı'nda Slovakya'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetiyor. Slovakya'da Trabzonspor'un yeni transferi Kaptan Marek Hamsik, ilk 11'de görev alıyor.
İSPANYA - SLOVAKYA | CANLI ANLATIM
İSPANYA 1-0 SLOVAKYA
30' Martin Dubravka (k.k.)
Dubravka, direkten dönen topu kendi kalesine çeldi ve top ağlara gitti.
12' İspanya'da Alvaro Morata'nın kullandığı penaltıyı kaleci Martin Dubravka kurtardı.
E Grubu'nda İspanya, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. Matadorlar, ilk maçta İsveç ile 0-0 berabere kalırken ikinci maçta ise Polonya ile 1-1 berabere kaldı ve grupta henüz galibiyet alamadı.
Marek Hamsik'in önderliğindeki Slovakya ise 3 puanla 2. sırada yer alıyor. Slovaklar, ilk maçta Polonya'yı 2-1 yenerken ikinci maçta ise İsveç'e 1-0 mağlup oldu.
SLOVAKYA: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Haraslin, Kucka, Hromada, Mak, Hamsik, Duda
İSPANYA: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba, Sergio Busquets, Koke, Pedri, Sarabia, Gerard Moreno, Morata