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Giriş Tarihi: 24.6.2021 16:23 Son Güncelleme: 24.6.2021 16:41

BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi

BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi

Son dakika... Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve TFF 1. Lig'in yolunu tutan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Dadaşlar, deneyimli teknik adam Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı. Transfer, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Son dakika... Geride kalan sezonda Süper Lig'i 18. sırada bitirerek küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yılmaz Vural'la yollarını ayırmıştı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen ve bu yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor'un yeni hocası belli oldu.

Geçtiğimiz hafta yapılan başkanlık seçiminin ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Ömer Düzgün ve yönetim kurulu gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak tekrar Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda daha önce BB Erzurumspor'un başında görev alan Erkan Sözeri ile anlaşan mavi-beyazlı kulüp, yeni hocasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

BB Erzurumspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Teknik direktör Erkan Sözeri'yle anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

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BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi
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