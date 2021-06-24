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Giriş Tarihi: 24.6.2021 23:49 Son Güncelleme: 25.6.2021 00:02

Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun geleceğine dair soru işaretleri artıyor! Yeni adresi neresi olacak?

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Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun geleceğine dair soru işaretleri artıyor! Yeni adresi neresi olacak?

Son dakika haberi… Dünya futbolunun yıldız ismi Cristiano Ronaldo, şu sıralar Portekiz Milli Takımı’yla EURO 2020’de mücadele ediyor. Geçtiğimiz akşam oynanan Fransa maçında birden fazla rekora imza atan Ronaldo, son Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz’le şampiyonluğa ulaşmıştı. Milli takımda bir şampiyonluk daha kovalayan Ronaldo için transfer söylentileri her geçen gün artıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, oyuncu için en güçlü aday ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, attığı goller ve kazandığı başarıların yanı sıra son günlerde transfer dedikodularıyla futbol dünyasının gündeminden düşmüyor. EURO 2020'de Portekiz Milli Takımı'yla birlikte mücadele eden Ronaldo için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

2017 yılında transfer olduğu Juventus'ta başarısız olarak değerlendirilebilecek bir sezonu geride bırakan Cristiano Ronaldo, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne dahi katılamama tehlikesini atlatmıştı.

İtalya Serie A'da sezonu son haftada 4. sırada bitirmeyi garantileyen Juventus, yıldız oyuncunun maliyeti dolayısıyla yeni sezonda yola devam etmek istemiyor.

Ronaldo'nun yıllık maliyetinden oldukça çekinen Juventus, dünya yıldızından her ne kadar vazgeçmek istemese de bu maliyet dolayısıyla yapılacak tekliflere açık şekilde hareket ediyor.

MENAJERİ HAREKETE GEÇTİ

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre, birçok ünlü futbolcunun ve Ronaldo'nun menajerliğini üstlenen Jorge Mendes, birkaç gün içerisinde İtalya'ya seyahat ederek süper yıldız için transfer görüşmelerinde bulunacak.

İtalyan gazetesinde yer alan haberde, Ronaldo için en güçlü adayın Paris Saint-Germain'in olduğu söylendi. PSG'nin yanı sıra yıldız oyuncunun eski takımı Manchester United'ın da ilgisinin olduğu belirtildi.

Kız arkadaşı Georgina Rodriguez, Ronaldo'ya Juventus'ta kalmasını söylemesine rağmen yıldız oyuncunun kariyerine farklı bir ülkede devam etmesi bekleniyor.

Paris Saint-Germain, Ronaldo için Mauro Icardi'yi takasta kullanmayı düşünürken Manchester United ise Paul Pogba'yı takasta kullanmayı planlıyor.

BARCELONA İDDİASI

Öte yandan İspanyol basınında yer alan bazı haberlerde, Cristiano Ronaldo için Barcelona'ya transfer olabileceği iddia edilmişti. AS gazetesi, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Ronaldo ve Messi'yi aynı takımda buluşturmak için çalışma yapacağı belirtilmişti.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun geleceğine dair soru işaretleri artıyor! Yeni adresi neresi olacak?
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