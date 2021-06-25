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Giriş Tarihi: 25.6.2021 09:12 Son Güncelleme: 25.6.2021 09:15

Son dakika: Dusko Tosic devreye girdi! Beşiktaş'tan Aleksandar Mitrovic atağı

Son dakika: Dusko Tosic devreye girdi! Beşiktaş'tan Aleksandar Mitrovic atağı

Son dakika... Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemine Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic geldi. Fulham'ın Premier Lig'e veda etmesinin ardından takımdan ayrılmak isteyen Sırp yıldız için tanıdık bir isim devreye girdi. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Tosic, vatandaşını Kartal'a getirmek için harekete geçti.

Son dakika... Sezonu çifte kupayla kapatan ve önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme adına yoğun mesai harcıyor. Uzun süren görüşmelerin ardından Sergen Yalçın'la anlaşma imzalayan Kartal, vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların ilk hedefi Aboubakar sonrası boşalan forvet bölgesine yıldız bir golcü almak.

Beşiktaş golcü transferinde sıcak saatler yaşıyor. Siyah-Beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic ile temas kurdu.

Fulham'ın Premier Lig'e veda etmesi sonrasında Mitrovic İngiliz ekibinde kalmak istemediğini yönetime bildirdi. Tecrübeli golcü Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Kartal'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in Belgrad'da Mitrovic ile birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre Sırp Tosic, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Sırp golcünün Beşiktaş'tan gelen teklife çok olumlu baktığını söyledi.

Dusko Tosic, Beşiktaş'ın çılgın bir taraftarı olduğunu Mitrovic'e anlattığını da ekledi.

Sırp futbolcu Tosic, vatandaşı Mitrovic'in Beşiktaş'a transfer olması için adeta bir menajer gibi çalışıyor.

2018 yılından beri Fulham'da forma giyen Mitrovic'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kartal oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Newcastle, 2015 yılında Mitrovic için Anderlecht'e tam 18.5 milyon Euro bonservis ödedi. 26 yaşındaki golcünün değeri 16 milyon Euro.

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Son dakika: Dusko Tosic devreye girdi! Beşiktaş'tan Aleksandar Mitrovic atağı
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