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Giriş Tarihi: 26.6.2021 18:49 Son Güncelleme: 26.6.2021 19:30

Karşılaşmada ilk gol sesi geldi! Galler - Danimarka | CANLI

Karşılaşmada ilk gol sesi geldi! Galler - Danimarka | CANLI

EURO 2020'de ilk çeyrek finalist belli oluyor. Son 16 turunda Galler ile Danimarka Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Alman hakem  Daniel Siebert yönetiyor. Galler - Danimarka maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

EURO 2020 son 16 turunda Galler ile Danimarka Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Danimarka'nın en büyük yıldızı Christian Eriksen, Finlandiya maçında yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle turnuvayı kapattı. Galler ise 2 yıldızı Gareth Bale ve Aaron Ramsey'ye güveniyor.

Galler - Danimarka maçı öncesi dev Eriksen forması açıldı.

GALLER - DANİMARKA | CANLI ANLATIM

GALLER 0-1 DANİMARKA

27' Kasper Dolberg

GALLER: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore.

DANİMARKA: Schmeichel, Maehle, Vestergaard, Kjaer, Christensen, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Damsgaard, Dolberg, Braithwaite.

Galler, A Milli Takım'ın bulunduğu A Grubu'nda 4 puanla averajla ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

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Galler, ilk maçta İsviçre ile 1-1 berabere kalırken ikinci maçta ise Türkiye'yi 2-0 mağlup etti. Galler, gruptaki son maçta ise İtalya'ya 1-0 mağlup oldu.

Galler'de İtalya maçında kırmızı kart gören Etham Ampadu, bu maçın kadrosunda yer almıyor.

Danimarka ise ilk maçta Finlandiya'ya 1-0 ve ikinci maçta Belçika'ya 2-1 yenildi. Kırmızı-Beyazlılar, son maçta Rusya'yı 4-1 yenerek 3 puanla ve üçlü averajla gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı.

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Karşılaşmada ilk gol sesi geldi! Galler - Danimarka | CANLI
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