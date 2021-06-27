Çeyrek finale kim çıkacak? Hollanda - Çekya | CANLI

EURO 2020 son 16 turunda Hollanda ile Çekya Puskas Arena'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Rus hakem Sergei Karasev yönetiyor. Turu geçen taraf, çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi olacak. Hollanda'da Barcelona'ya transfer olan Memphis Depay ve Georginio Wijnaldum, EURO 2020'de Portakallar'ın en büyük yıldızları olarak öne çıkıyor. Çekya'da ise turnuvaya fırtına gibi başlayan Patrik Schick ve West Ham'lı Thomas Soucek öne çıkıyor.

HOLLANDA - ÇEKYA | CANLI ANLATIM

HOLLANDA: Stekelenburg, Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind, Van Aanholt, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Depay, Malen.

ÇEKYA: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick.

Hollanda, C Grubu'nda ilk maçta Ukrayna'yı 3-2, ikinci maçta Avusturya'yı 2-0 ve son maçta ise Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve 9 puanla gruptan lider çıktı.

Çekya ise D Grubu'nda ilk maçta İskoçya'yı 2-0 yenerken ikinci maçta Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı. Çekler, son maçta İngiltere'ye 1-0 mağlup oldu ve grubu 4 puanla 3. sırada bitirdi ve en üçüncüler arasına girerek gruptan çıktı.