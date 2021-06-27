Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'ye teknik adam şoku! Gece yarısı gelen telefonla anlaşma iptal oldu
Giriş Tarihi: 27.6.2021 13:34 Son Güncelleme: 27.6.2021 13:35

Son dakika: Fenerbahçe'ye teknik adam şoku! Gece yarısı gelen telefonla anlaşma iptal oldu

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Anlaşma sağlanmıştı ama reddetmek zorunda kaldı

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gönderilmesinin ardından teknik direktörlük için Marcelo Bielsa, Rafael Benitez, Lucien Favre, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Fonseca ve Andre Villas-Boas gibi isimlerle kontak kurulmuştu. Her konuda anlaşma sağlanan ünlü teknik adam, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi son anda reddetmek zorunda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gönderilmesinin ardından teknik direktörlük için Marcelo Bielsa, Rafael Benitez, Lucien Favre, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Fonseca ve Andre Villas-Boas gibi isimlerle kontak kurulmuştu. Her konuda anlaşma sağlanan ünlü teknik adam, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi son anda reddetmek zorunda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Anlaşma sağlanmıştı ama reddetmek zorunda kaldı

Sezona Erol Bulut ile girip Emre Belözoğlu ile tamamlayan Fenerbahçe, yaklaşık 1 aydır hocasız...

Son dakika: Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Anlaşma sağlanmıştı ama reddetmek zorunda kaldı

Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğini açıklayarak yeni teknik direktörün Alman ya da Portekiz ekolünden bir isim olabileceğini söylemişti.

Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Son dakika: Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Anlaşma sağlanmıştı ama reddetmek zorunda kaldı

Daha sonra yaptığı açıklamalarda yeni hocanın farklı bir isim olabileceğini de söyleyen Koç, teknik direktör belirsizliğini sona erdiriyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Anlaşma sağlanmıştı ama reddetmek zorunda kaldı

YARIN AÇIKLANIYOR

Haftalardır devam eden teknik direktör bekleyişi, Ali Koç'un 3 yıllığına daha başkan seçilmesiyle bitiyor. Sarı-lacivertlilerin yeni yönetimi, yarın resmi siteden açıklama yaparak futbol takımının yeni hocasını duyuracak.

Son dakika: Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Anlaşma sağlanmıştı ama reddetmek zorunda kaldı

SLAVEN BILIC İŞİ YATTI

Sürecin başından bu yana Bielsa, Benitez, Favre, Silva, Fonseca ve Villas-Boas gibi isimlerle kontak kuran yönetim, son bir hamleyle Slaven Bilic ismini ön plana koymuştu.

Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Son dakika: Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Anlaşma sağlanmıştı ama reddetmek zorunda kaldı

Fenerbahçe'nin yaklaşık 10 gündür görüştüğü Beşiktaş'ın eski hocası Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenilmişti.

Son dakika: Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Anlaşma sağlanmıştı ama reddetmek zorunda kaldı

Ancak Hırvat teknik adam tüm çabalarına rağmen Çin kulübü Guan'dan izin alamadığı için dün gece saatlerinde Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetmek zorunda kaldı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Anlaşma sağlanmıştı ama reddetmek zorunda kaldı

SON KARAR VERİLECEK

Çin kulübünün Slaven Bilic'in ayrılığı için tazminat talebi olması dolayısıyla Sarı-Lacivertliler'de Hırvat teknik adam gündem dışı kaldı.

Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Son dakika: Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Anlaşma sağlanmıştı ama reddetmek zorunda kaldı

Marco Silva ve Paulo Fonseca gibi isimlerle de anlaşma zeminini oluşturan Ali Koç ve ekibi, yeni yönetimiyle yapacağı ilk toplantıda teknik direktör konusunu karara bağlayacak.

Son dakika: Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Anlaşma sağlanmıştı ama reddetmek zorunda kaldı

WEST HAM'IN SZALAI TEKLİFİ GERİ ÇEVRİLDİ

Bu arada İngiliz kulübü West Ham United, Fenerbahçe'de çok başarılı bir sezon geçiren Attila Szalai'ye talip oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Anlaşma sağlanmıştı ama reddetmek zorunda kaldı

Premier Lig ekibi, sarı-lacivertlilerle temasa geçerek 12 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Kapıyı 20 milyon Euro'dan açan Fenerbahçe yönetimi ise bu rakamın altındaki tekliflerin düşünülmeyeceğini dile getirdi.

Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Son dakika: Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Anlaşma sağlanmıştı ama reddetmek zorunda kaldı

Başkan Ali Koç da önceki hafta Szalai'yi ancak yüksek bir teklif gelmesi halinde satabileceklerini söylemişti.

Son dakika: Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Anlaşma sağlanmıştı ama reddetmek zorunda kaldı

NICE, ALTAY BAYINDIR'I İSTEDİ

Öte yandan daha önce adı Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu ile anılan Nice kulübü, şimdi de Fenerbahçeli Altay Bayındır için devreye girdi.

Son dakika: Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Anlaşma sağlanmıştı ama reddetmek zorunda kaldı

Fenerbahçe yönetimi, yıldız eldivenin satışından 20 milyon Euro civarında bir rakam kazanmayı hedeflerken, Fransız ekibinin ise şartları sonuna kadar zorlayacağı bildirildi. Pazarlığın başlaması bekleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'ye teknik adam şoku! Gece yarısı gelen telefonla anlaşma iptal oldu
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