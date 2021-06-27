Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gönderilmesinin ardından teknik direktörlük için Marcelo Bielsa, Rafael Benitez, Lucien Favre, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Fonseca ve Andre Villas-Boas gibi isimlerle kontak kurulmuştu. Her konuda anlaşma sağlanan ünlü teknik adam, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi son anda reddetmek zorunda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları...
Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğini açıklayarak yeni teknik direktörün Alman ya da Portekiz ekolünden bir isim olabileceğini söylemişti.
Daha sonra yaptığı açıklamalarda yeni hocanın farklı bir isim olabileceğini de söyleyen Koç, teknik direktör belirsizliğini sona erdiriyor.
YARIN AÇIKLANIYOR
Haftalardır devam eden teknik direktör bekleyişi, Ali Koç'un 3 yıllığına daha başkan seçilmesiyle bitiyor. Sarı-lacivertlilerin yeni yönetimi, yarın resmi siteden açıklama yaparak futbol takımının yeni hocasını duyuracak.
SLAVEN BILIC İŞİ YATTI
Sürecin başından bu yana Bielsa, Benitez, Favre, Silva, Fonseca ve Villas-Boas gibi isimlerle kontak kuran yönetim, son bir hamleyle Slaven Bilic ismini ön plana koymuştu.
Fenerbahçe'nin yaklaşık 10 gündür görüştüğü Beşiktaş'ın eski hocası Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenilmişti.
Ancak Hırvat teknik adam tüm çabalarına rağmen Çin kulübü Guan'dan izin alamadığı için dün gece saatlerinde Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetmek zorunda kaldı.
SON KARAR VERİLECEK
Çin kulübünün Slaven Bilic'in ayrılığı için tazminat talebi olması dolayısıyla Sarı-Lacivertliler'de Hırvat teknik adam gündem dışı kaldı.
Marco Silva ve Paulo Fonseca gibi isimlerle de anlaşma zeminini oluşturan Ali Koç ve ekibi, yeni yönetimiyle yapacağı ilk toplantıda teknik direktör konusunu karara bağlayacak.
WEST HAM'IN SZALAI TEKLİFİ GERİ ÇEVRİLDİ
Bu arada İngiliz kulübü West Ham United, Fenerbahçe'de çok başarılı bir sezon geçiren Attila Szalai'ye talip oldu.
Premier Lig ekibi, sarı-lacivertlilerle temasa geçerek 12 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Kapıyı 20 milyon Euro'dan açan Fenerbahçe yönetimi ise bu rakamın altındaki tekliflerin düşünülmeyeceğini dile getirdi.
Başkan Ali Koç da önceki hafta Szalai'yi ancak yüksek bir teklif gelmesi halinde satabileceklerini söylemişti.
NICE, ALTAY BAYINDIR'I İSTEDİ
Öte yandan daha önce adı Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu ile anılan Nice kulübü, şimdi de Fenerbahçeli Altay Bayındır için devreye girdi.
Fenerbahçe yönetimi, yıldız eldivenin satışından 20 milyon Euro civarında bir rakam kazanmayı hedeflerken, Fransız ekibinin ise şartları sonuna kadar zorlayacağı bildirildi. Pazarlığın başlaması bekleniyor.