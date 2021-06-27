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Giriş Tarihi: 27.6.2021

Uğurcan Çakır yarışında Wolves de var

YUNUS EMRE SEL
Uğurcan Çakır yarışında Wolves de var

Milli kalecinin menajeri ile temasa geçen Premier Lig ekibi Wolverhampton, Trabzonspor’a ilgi kağıdı gönderdi

Trabzonspor'un iyi bir bonservis karşılığında satma kararı aldığı Uğurcan Çakır için yeni bir kulüp daha devreye girdi. Daha önce Monaco, İnter ve Tottenham'ın ilgilendiği milli kaleci için bir başka İngiliz kulübü Wolverhampton da ilgi kağıdı gönderdi. Mevcut kalecisi Rui Patricio'nun isminin Roma ve Marsilya ile anılması ve yedek rotasyonunda da alternatif kaleci sıkıntısı çeken Wolves'ın Uğurcan Çakır'ın menajeri Arturo Canales ile temas halinde olduğu ve fiyat sorduğu öğrenildi. Henüz Trabzonspor'a resmi bir teklifte bulunmayan İngiliz ekibinin 25 yaşındaki kalecinin Avrupa Şampiyonası performansı ve öncesindeki lig performansıyla ilgili olumlu geri dönüşü de menajerine ilettiği ifade edildi.

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Uğurcan Çakır yarışında Wolves de var
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