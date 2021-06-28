Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa, Harun Tekin'i kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 28.6.2021 18:24

Kasımpaşa, Harun Tekin'i kadrosuna kattı

DHA
Kasımpaşa, Harun Tekin'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken kalesinde 9 gol gördü.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları doğrultusunda Kasımpaşa, son olarak Fenerbahçe forması formasını giyen Harun Tekin ile kadrosunu güçlendirdi. İstanbul ekibi, deneyimli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

32 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken kalesinde 9 gol gördü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Belçika Portekiz'i eledi Ronaldo maç sonu böyle görüntülendi! 'Şanslıydınız...'
Son dakika haberler: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! 2021 En düşük ve en yüksek SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA | Ek maliyet olmadan borç kapatma fırsatı! Borcu olan dikkat
Son dakika: Galatasaray taraftarı Paulinho'yu bekliyor! Drogba transferindeki gibi...
Kıdem tazminatında yeni rakam: O tarihte değişecek
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge! Normalleşmede yeni dönemin detayları belli oldu
SON DAKİKA | Birçok ülkede korkulan oldu! Delta varyantı yasakları geri getiriyor
Son dakika: Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a sert sözler: Hanginiz doğru söylüyor? "Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'a yanlış yaptı"
Altın yatırımcıları dikkat! Cuma günü açıklanıyor: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa, Harun Tekin'i kadrosuna kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA