Manchester City'nin Harry Kane ve Jack Grealish'ten sonra C planı Griezmann!

Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi finalde Chelsea'ye kaptıran Manchester City, tecrübeli golcüsü Sergio Agüero ile yollarını ayırmıştı. İngiliz devi takıma önemli bir hücum oyuncusu transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Manchester'ın mavileri, transferde ilk hedefi Tottenham'ın golcüsü Harry Kane ve Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish olarak belirledi. Ancak 2 oyuncunun da bonservis bedelleri 100 milyon Euro'nun üzerinde...
İspanyol Fichajes sitesinin haberine göre; İngiliz ekibi bu sebeple C planı olarak Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ı belirledi. Haberde Griezmann'ın, Pep Guardiola'nın oynattığı sahte 9 sistemine çok iyi uyum sağlayacağı belirtildi.