Nuno Espirito Santo kimdir? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo...

Yeni sezona yeni bir teknik adamla başlamak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör kararı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe teknik direktörü adayları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Nuno Espirito Santo... Bu nedenle de sarı-lacivertli takımın taraftarları "Nuno Espirito Santo kimdir, hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo'nun kariyeri ve hayatı...
Sao Tome ve Principe ülkesinde dünyaya gelen Portekiz uyruklu teknik adam futbolculuk yıllarında Kalecilik mevkiinde görev aldı. Portekiz Ligi, La Liga ve Rusya'da farklı kulüplerin formasını terleten Nuno Espirito Santo teknik direktörlük kariyerine Malaga'da kaleci antrenörlüğü yaparak başladı. Sonrasında Panathinaikos'da kaleci anrenörü olarak kariyerini sürdüren Nuno Espirito Santo ilk teknik direktörlük deneyimini ise Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'de yaşadı. Sonrasınsda sırası ile Valencia, Porto ve Wolverhampton takımlarını çalıştırdı.
FUTBOLCU OLARAK BAŞARILARI
Deportivo de La Coruña
Copa del Rey: 2001-02
Porto
Primeira Liga: 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2008-09
Taça de Portugal: 2002-03, 2008-09
Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004, 2009
UEFA Şampiyonlar Ligi: 2003-04
UEFA Avrupa Ligi: 2002-03
Kıtalararası Kupa: 2004
Taça da Liga ikinciliği: 2009-10
TEKNİK DİREKTÖR OLARAK BAŞARILARI
Rio Ave
Taça de Portugal ikinciliği: 2013-14
Taça da Liga ikinciliği: 2013-14
Wolverhampton Wanderers
EFL Championship: 2017-18
Abdulhay Selim Dündar