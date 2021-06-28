Nuno Espirito Santo kimdir? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için nefesler tutuldu. Fenerbahçe teknik direktör adayları arasında ismi öne çıkan Nuno Espirito Santo taraftarlar tarafından araştırılmaya başladı. Kariyeri ile dikkat çeken teknik adam, Wolves'tan ayrılmıştı. Bugüne kadar hakkında paylaşılan bilgiler ve elde ettiği başarılar ışığında, Nuno Espirito Santo kimdir, nereli ve hangi takımları çalıştırdı? İşte, Nuno Espirito Santo'nun teknik direktörlük yaptığı takımlar ve kariyeri...

Yeni sezona yeni bir teknik adamla başlamak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör kararı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe teknik direktörü adayları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Nuno Espirito Santo... Bu nedenle de sarı-lacivertli takımın taraftarları "Nuno Espirito Santo kimdir, hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo'nun kariyeri ve hayatı...