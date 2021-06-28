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Giriş Tarihi: 28.6.2021 15:21 Son Güncelleme: 28.6.2021 15:21

Nuno Espirito Santo kimdir? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo...

Nuno Espirito Santo kimdir? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için nefesler tutuldu. Fenerbahçe teknik direktör adayları arasında ismi öne çıkan Nuno Espirito Santo taraftarlar tarafından araştırılmaya başladı. Kariyeri ile dikkat çeken teknik adam, Wolves'tan ayrılmıştı. Bugüne kadar hakkında paylaşılan bilgiler ve elde ettiği başarılar ışığında, Nuno Espirito Santo kimdir, nereli ve hangi takımları çalıştırdı? İşte, Nuno Espirito Santo'nun teknik direktörlük yaptığı takımlar ve kariyeri...

Yeni sezona yeni bir teknik adamla başlamak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör kararı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe teknik direktörü adayları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Nuno Espirito Santo... Bu nedenle de sarı-lacivertli takımın taraftarları "Nuno Espirito Santo kimdir, hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo'nun kariyeri ve hayatı...

Nuno Espirito Santo kimdir? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo...

Sao Tome ve Principe ülkesinde dünyaya gelen Portekiz uyruklu teknik adam futbolculuk yıllarında Kalecilik mevkiinde görev aldı. Portekiz Ligi, La Liga ve Rusya'da farklı kulüplerin formasını terleten Nuno Espirito Santo teknik direktörlük kariyerine Malaga'da kaleci antrenörlüğü yaparak başladı. Sonrasında Panathinaikos'da kaleci anrenörü olarak kariyerini sürdüren Nuno Espirito Santo ilk teknik direktörlük deneyimini ise Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'de yaşadı. Sonrasınsda sırası ile Valencia, Porto ve Wolverhampton takımlarını çalıştırdı.

Nuno Espirito Santo kimdir? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo...

FUTBOLCU OLARAK BAŞARILARI

Deportivo de La Coruña

Copa del Rey: 2001-02
Porto

Primeira Liga: 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2008-09

Taça de Portugal: 2002-03, 2008-09

Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004, 2009

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2003-04

UEFA Avrupa Ligi: 2002-03

Kıtalararası Kupa: 2004

Taça da Liga ikinciliği: 2009-10

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Nuno Espirito Santo kimdir? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo...

TEKNİK DİREKTÖR OLARAK BAŞARILARI

Rio Ave

Taça de Portugal ikinciliği: 2013-14

Taça da Liga ikinciliği: 2013-14

Wolverhampton Wanderers

EFL Championship: 2017-18

Abdulhay Selim Dündar

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Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Nuno Espirito Santo kimdir? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo...
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