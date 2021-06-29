Arjantin, Bolivya'yı Messi ile geçti! Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

ARJANTİN ÇEYREK FİNALDE EKVADOR İLE EŞLEŞTİ
Bu sonuçların ardından Arjantin, 10 puanla A Grubu'nu lider tamamladı. 7 puan toplayan Uruguay 2'nci, 6 puana sahip Paraguay 3'üncü, 5 puanlı Şili ise 4'üncü oldu. Puanı bulunmayan Bolivya turnuvaya veda etti.
Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyondaki çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Peru ile Paraguay, Brezilya ile Şili, Uruguay ile Kolombiya ve Arjantin ile Ekvador karşılaşacak. Çeyrek finaller, 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 00.00'daki Peru-Paraguay ve TSİ 03.00'teki Brezilya-Şili maçlarıyla başlayacak.