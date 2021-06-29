Arjantin, Bolivya'yı Messi ile geçti! Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyondaki çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Peru ile Paraguay, Brezilya ile Şili, Uruguay ile Kolombiya ve Arjantin ile Ekvador karşılaşacak. Çeyrek finaller, 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 00.00'daki Peru-Paraguay ve TSİ 03.00'teki Brezilya-Şili maçlarıyla başlayacak.