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Giriş Tarihi: 29.6.2021 10:28

Arjantin, Bolivya'yı Messi ile geçti! Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

AA
Arjantin, Bolivya'yı Messi ile geçti! Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2021 Copa America A Grubu'ndaki son karşılaşmalarda Uruguay-Paraguay'ı 1-0, Arjantin de Bolivya'yı 4-1 yendi. 2021 Copa America A Grubu'ndaki son karşılaşmalarda Uruguay-Paraguay'ı 1-0, Arjantin de Bolivya'yı 4-1 yendi. Çeyrek finalde Peru ile Paraguay, Brezilya ile Şili, Uruguay ile Kolombiya ve Arjantin ile Ekvador karşılaşacak.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen turnuvanın grup aşaması, iki mücadeleyle tamamlandı. Çeyrek finalistlerin daha önce belli olduğu A Grubu'ndaki son karşılaşmalarda Uruguay-Paraguay'ı 1-0, Arjantin de Bolivya'yı 4-1 mağlup etti.

Uruguay'ın golünü, 21. dakikada penaltıdan Cavani kaydetti. Arjantin ise Gomez'in 6, Messi'nin 33 (penaltıdan) ve 42, Martinez'in 65. dakikadaki golleriyle müsabakadan galip ayrıldı.

ARJANTİN ÇEYREK FİNALDE EKVADOR İLE EŞLEŞTİ
Bu sonuçların ardından Arjantin, 10 puanla A Grubu'nu lider tamamladı. 7 puan toplayan Uruguay 2'nci, 6 puana sahip Paraguay 3'üncü, 5 puanlı Şili ise 4'üncü oldu. Puanı bulunmayan Bolivya turnuvaya veda etti.

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyondaki çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Peru ile Paraguay, Brezilya ile Şili, Uruguay ile Kolombiya ve Arjantin ile Ekvador karşılaşacak. Çeyrek finaller, 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 00.00'daki Peru-Paraguay ve TSİ 03.00'teki Brezilya-Şili maçlarıyla başlayacak.

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Arjantin, Bolivya'yı Messi ile geçti! Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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